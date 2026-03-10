HPB traži kupce za zgradu, turističko zemljište i dom za starije

Banka prodaje zemljište kod Solarisa za pet milijuna eura, zgradu u Osijeku za 2,2 milijuna te dom za starije u Ježdovcu za 1,7 milijuna.

Hrvatska poštanska banka oglasila je prodaju više nekretnina iz svog portfelja, među kojima su poslovna zgrada u Osijeku, vrijedno građevinsko zemljište u Podsolarskom kod Šibenika te dva objekta za smještaj starijih osoba u Ježdovcu. Sve tri nekretnine prodaju se putem poziva za prikupljanje ponuda, uz obveznu uplatu jamčevine i po načelu ‘viđeno-kupljeno’.