HPB traži kupce za zgradu, turističko zemljište i dom za starije
10. ožujka 2026.
foto
Banka prodaje zemljište kod Solarisa za pet milijuna eura, zgradu u Osijeku za 2,2 milijuna te dom za starije u Ježdovcu za 1,7 milijuna.
Hrvatska poštanska banka oglasila je prodaju više nekretnina iz svog portfelja, među kojima su poslovna zgrada u Osijeku, vrijedno građevinsko zemljište u Podsolarskom kod Šibenika te dva objekta za smještaj starijih osoba u Ježdovcu. Sve tri nekretnine prodaju se putem poziva za prikupljanje ponuda, uz obveznu uplatu jamčevine i po načelu ‘viđeno-kupljeno’.
