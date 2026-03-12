Grčke grupe METLEN i PPC preuzele četiri OIE projekta snage 280 MW

Metlen preuzeo SE Ostrvica kraj Gospića i FNE Čista Velika kraj Vodica, a PPC od DTEK-a SE Vedrine i VE Brda Umovi

Međunarodna industrijsko-energetska grupacija sa sjedištem u Grčkoj METLEN Energy & Metals ušla je u Hrvatskoj u segment proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Potvrđeno je to Lideru iz METLEN-a, u kojem navode da Hrvatska, u njihovom međunarodnom portfelju OIE projekata od 11 GW, sudjeluje s projektima ukupne snage 87 MW.

Istodobno, prema podacima iz sudskog registra njihov partner u jugoistočnoj Europi – Public Power Corporation (PPC) – preuzeo je od ukrajinskog DTEK International Renewablesa dva OIE projekta planirane ukupne snage oko 190 MW.

- METLEN-ov trenutačni portfelj obnovljivih izvora u Hrvatskoj iznosi oko 87 MW, pri čemu je riječ isključivo o solarnim fotonaponskim projektima u poodmaklim fazama razvoja, od kojih je jedan srednjonaponski projekt već zakoračio u fazu izgradnje – odgovorila je Antigoni Fakou iz METLEN-ovih korporativnih komunikacija na Liderov upit.