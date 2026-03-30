EV Clinic uselio u Rimčev prostor u Brezju iz kojega je sve krenulo

Domaća tvrtka za popravak električnih vozila dolazi u prostor u kojemu je Rimac gradio temelje svoje priče o električnoj mobilnosti

Ljubljanska ulica 7 u Brezju, Sveta Nedelja, adresa je s kojom je Mate Rimac krenuo u osvajanje globalnog tržišta električnih jurilica. U tom je prostoru tvrtka rasla sve dok joj nije postao pretijesan i dok nije prebacila aktivnosti na tada novoizgrađeni kampus u Kerestincu, a od sada će u tom prostoru poslovati EV Clinic, domaća tvrtka specijalizirana za reparacije visokonaponskih komponenti i razvoj rješenja za električna vozila.

Vanja Katić, direktor i osnivač EV Clinica koji je u automotiv branši već 17 godina, objašnjava kako je do toga uopće došlo.

– EV Clinic postoji već 4 godine. U posljednje vrijeme pojavila se ozbiljna potreba za širenjem R&D-a, razvoja rješenja za reparacije za franšize te porast upita za strateškim partnerstvima s velikim kompanijama u svijetu, što zahtijeva i adekvatan, reprezentativan prostor. Sasvim slučajno dolazimo do informacije da je SVN Blue dostupan za najam, nakon čega stupamo u kontakt s RT-om i, nakon duljih pregovora, preuzimamo prostor u najam. Cilj nam je bio očuvati prostor u originalnom izdanju, bez preinaka – ističe Katić.

Rimčev prostor nije bio jedini kandidat na listi, Katić napominje da su razmatrali još dvije opcije, ali takozvani 'SVN Blue', dio svetonedeljskog kompleksa koji obuhvaća izložbeni salon, proizvodnju i urede, na kraju je dobio prednost zbog simbolike i kapaciteta. Inače, cijeli kompleks se i dalje prodaje na mrežnoj stranici agencije za trgovinu nekretninama Spiller Farmer, po cijeni od 6,72 milijuna eura.