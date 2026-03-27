Održivost i infrastruktura u fokusu strategije HT-a

Na konferenciji HT-a istaknuta je uloga održivosti u razvoju mreže, energetici i digitalnim vještinama građana

Na konferenciji Hrvatskog Telekoma, o ulozi održivosti u poslovanju i digitalnoj transformaciji govorili su predsjednica Uprave Nataša Rapaić, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove Siniša Đuranović, član Uprave i glavni financijski direktor Matija Kovačević te direktorica Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj Mirjana Matešić.

Hrvatski Telekom ujedno je postao prva kompanija u Hrvatskoj kojoj je dodijeljen Zlatni HRIO, najviše nacionalno priznanje za održivo poslovanje. Riječ je o certifikatu koji dodjeljuje Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj organizacijama koje postižu visoke standarde u području održivosti i ostvaruju dugoročne, mjerljive rezultate.

U kompaniji naglašavaju da održivost nije izdvojena aktivnost, već sastavni dio poslovnog modela. O napretku u području okoliša, društva i upravljanja izvještavaju već više od dva desetljeća, čime potvrđuju kontinuitet pristupa. Predsjednica Uprave Nataša Rapaić ističe da se održivost ugrađuje u sve razine poslovanja, uz jasno definirane ciljeve i mjerljive rezultate, s ciljem dugoročne otpornosti i uspješnosti kompanije.

Dodjelu priznanja komentirala je i Mirjana Matešić, naglasivši da HRIO certifikat potvrđuje usklađenost s metodologijom i visoke standarde, te da se HT time svrstava među vodeće kompanije u području odgovornog poslovanja u Hrvatskoj.

Klimatski ciljevi i ulaganja u energetsku tranziciju

Strategija održivosti HT-a temelji se na tri ključna područja: klimatskim promjenama, učinkovitom upravljanju resursima i društvenoj uključivosti. U segmentu klimatskih promjena kompanija ulaže u modernizaciju mreže i energetski učinkovitije tehnologije, uključujući optičku i 5G infrastrukturu. Od 2021. godine koristi isključivo električnu energiju iz obnovljivih izvora, dok je u 2025. godini ostvarila nultu stopu emisija stakleničkih plinova u vlastitim operacijama.

Dugoročni cilj je postizanje klimatske neutralnosti kroz cijeli lanac vrijednosti do 2040. godine, a korištenjem zelene energije u proteklih pet godina spriječeno je oko 97 tisuća tona emisija CO2. Važan korak u tom smjeru predstavlja i sklapanje prvog virtualnog ugovora o kupnji električne energije (vPPA) u Hrvatskoj, kojim kompanija pokriva oko 45 posto svojih potreba za električnom energijom.

Matija Kovačević ističe da takvi modeli omogućuju stabilnost troškova energije, smanjenje emisija te potiču razvoj novih kapaciteta obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Dodaje i da su ulaganja u modernizaciju mreže dovela do poboljšanja energetske učinkovitosti, uključujući smanjenje energetskog intenziteta.

Osim energetskih ciljeva, HT razvija i projekte usmjerene na smanjenje otpada i učinkovitije korištenje resursa. Kroz platformu 'Poziv koji ne propuštaš' potiče građane na recikliranje i ponovnu uporabu elektroničkih uređaja. Do sada je prikupljeno više od 100 tisuća uređaja, čime kompanija aktivno doprinosi smanjenju elektroničkog otpada i razvoju održivijih potrošačkih navika.

Digitalna uključenost i razvoj AI vještina

Važan dio strategije odnosi se i na društvenu dimenziju digitalizacije, odnosno dostupnost tehnologije i razvoj digitalnih vještina. Kroz nacionalni edukativni program 'AI ti to možeš' više od 140 tisuća građana upoznato je s osnovama umjetne inteligencije, dok su edukativni sadržaji ostvarili više od 1,3 milijuna pregleda. Cilj programa je približiti AI široj javnosti i potaknuti njegovo odgovorno korištenje.

Uz to, projekt 'Alati za moderno doba' usmjeren je na djecu i mlade, a obuhvatit će tisuće učenika osnovnih škola diljem Hrvatske, čime se dodatno jača digitalna pismenost od najranije dobi. Razvoj digitalne infrastrukture ključan je za provedbu svih navedenih inicijativa. HT svake godine proširuje optičku mrežu na više od 100 tisuća novih kućanstava, a danas je dostupna u svim županijama i u velikom broju gradova i naselja.

Siniša Đuranović naglašava da digitalna infrastruktura predstavlja temelj razvoja gospodarstva i kvalitete života – od brzog i pouzdanog interneta do razvoja novih digitalnih usluga i umjetne inteligencije. Ističe i da su ulaganja veća od 1,2 milijarde eura u posljednjih pet godina omogućila širenje optičke i 5G mreže, uključujući i ruralna područja, čime se smanjuje digitalni jaz i potiče ravnomjerniji razvoj.

S rastom digitalizacije raste i potreba za snažnim sigurnosnim sustavima. HT Grupa razvila je napredne kapacitete za kibernetičku sigurnost te djeluje kao centar izvrsnosti za sigurnost unutar Deutsche Telekom grupacije u Europi. Kroz sigurnosno-operativne centre štiti više od 150 organizacija, a u posljednje dvije godine spriječeno je više desetaka ozbiljnih kibernetičkih prijetnji, što dodatno naglašava važnost ulaganja u sigurnost digitalne infrastrukture.