Fortenova prodaje PIK Vrbovec i Jamnicu Plus?

Fortenova nastavlja s dezinvestiranjem proizvodnog sektora, novi vlasnik PIK-a Vrbovec navodno postaje Bosqar Invest

Nakon što je Lider lani u studenom objavio da Fortenova priprema prodaju Jamnice, Jutarnji list danas je donio informaciju da ova kompanija kani prodati tvrtke Jamnica Plus i PIK Vrbovec. Prema informacijama Jutarnjeg lista, novi vlasnik PIK-a Vrbovec bit će Bosqar Invest Stjepana i Manice Pirc Orešković.

Kako smo najavili već u studenom 2025. godine, nakon prodaje Zvijezde osječkoj Žito grupi Marka Pipunića, te prodaje Agrolagune i Vinarije Novigrad domaćem Badelu 1862, a slovenske Mercator-Emba austrijskoj Agrani, Fortenova nastavlja s prodajom tvrtki iz non-core segmenta prodaje, odnosno iz proizvodnog sektora. Ove godine beogradskoj MK Grupi Fortenova prodala je Dijamant iz Zrenjanina (Srbija).

Jamnica je već lani, prema informacijama Lidera, bila u postupku dubinskog snimanja za neimenovanog kupca. A uz nju je, kako je objavio danas Jutarnji list, došao red i za prodaju još jedne ozbiljne Fortenovine tvrtke iz proizvodnog sektora – PIK-a Vrbovec.

Prema navodima Jutarnjeg, Fortenova nije željela komentirati nagađanja i informacije koje plasiraju neimenovani izvori, uz napomenu da će transparentno komunicirati relevantne informacije kad njima bude raspolagala. Dodatno su istaknuli da ne postoji proces prodaje Jamnice Plus, iako postoji kontinuiran interes za nju.

Jutarnji je, međutim, objavio da će Bosqar Invest gotovo sigurno steći PIK Vrbovec.