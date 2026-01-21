Singapurski div i hrvatska tehnologija u novom obrambenom savezu

Partnerstva Vegvisira sa ST Engineeringom i DOK-ING-om potvrđuju sve veću ulogu hrvatske tehnologije u globalnoj obrambenoj industriji

Globalni tehnološki i obrambeni sektor bilježi sve snažnije povezivanje velikih industrijskih sustava s agilnim tehnološkim tvrtkama iz Europe. Najnoviji primjer tog trenda je strateško partnerstvo singapurske grupacije ST Engineering i obrambeno-tehnološke tvrtke Vegvisir, koje se dodatno nadovezuje na ranije objavljenu suradnju Vegvisira s hrvatskom industrijskom grupom DOK-ING.

ST Engineering jedan je od vodećih svjetskih tehnoloških, obrambenih i inženjerskih konglomerata sa sjedištem u Singapuru. Tvrtka djeluje više od 50 godina i globalno je prisutna u područjima zrakoplovstva, kopnenih i pomorskih sustava, obrambene elektronike, digitalnih rješenja, kibernetičke sigurnosti i tehnologija za pametne gradove. Zahvaljujući snažnim inženjerskim kapacitetima i međunarodnoj mreži korisnika, ST Engineering ima ključnu ulogu u razvoju i integraciji složenih sustava za vojne i civilne potrebe.

Vegvisir je estonsko-hrvatski startup, koji se bavi razvojem obrambenih tehnologija, Njihov sustav namijenjen je oklopnim vozilima te posadi omogućuje vidljivost bojišnice od 360 stupnjeva i provjeru okruženja bez izlaska iz vozila. Cilj takvih rješenja je povećati sigurnost posada, poboljšati donošenje odluka i smanjiti rizike u složenim i opasnim operativnim okruženjima. Inače, većinski dioničar Vegsvira je osječka kompanija Orqa koja razvija i proizvodi naočale za operatere dronova.

Partnerstvo između ST Engineeringa i Vegvisira, koje se provodi kroz poslovnu jedinicu Digital Systems, usmjereno je na zajednički razvoj i distribuciju naprednih, sigurnih rješenja za kritične operacije. Integracijom obrambene platformne elektronike ST Engineeringa s Vegvisirovim sustavima situacijske svijesti nastoje se stvoriti rješenja koja mogu značajno unaprijediti operativnu učinkovitost modernih vojnih platformi.

Ova suradnja se nadovezuje na suradnju između Vegvisira i hrvatske tvrtke DOK-ING, poznate po razvoju naprednih robotskih i besposadnih sustava za obranu, sigurnost i civilne namjene. DOK-ING, sa sjedištem u Hrvatskoj, međunarodno je prepoznat po inovativnim rješenjima u području robotskih sustava za razminiranje, borbu protiv terorizma i krizne situacije. Suradnja s Vegvisirom usmjerena je na integraciju naprednih sustava situacijske svijesti u DOK-ING-ove platforme, čime se dodatno povećava sigurnost operatera i učinkovitost sustava u zahtjevnim uvjetima.

Povezivanje Vegvisira s globalnim igračem poput ST Engineeringa, ali i s etabliranim regionalnim proizvođačem kao što je DOK-ING, pokazuje kako se europske inovacije sve snažnije pozicioniraju unutar globalnog obrambenog ekosustava.