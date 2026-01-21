Slovenska Pekarna Pečjak jača položaj u Hrvatskoj, investira u Split

Rast u Hrvatskoj i južnim tržištima ubrzat će se izgradnjom skladišta u Splitu, gdje su trenutno u fazi pripreme građevinske dokumentacije

Slovenska pekarska grupacija Pečjak jača svoj položaj u Hrvatskoj. Prošle je godine ostvarila 60,14 milijuna eura prihoda, oko 750 tisuća eura manje nego godinu ranije, no na hrvatskom tržištu zabilježila je rast prodaje do 20 posto. Konsolidirani prihodi Pečjak Grupe dosegnuli su 62,5 milijuna eura, piše slovenski Finance.

- Naša hrvatska tvrtka završila je godinu s prihodom od 10,2 milijuna eura, a na drugim izvoznim tržištima ostvarit ćemo više od četiri milijuna eura prihoda – izjavio je direktor Silvester Pečjak. Među ključnim izvoznim tržištima su Austrija, Njemačka, Švicarska, Italija i Slovačka, dok proizvode prodaju i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Mađarskoj, Finskoj, Nizozemskoj te drugim europskim zemljama. U Hrvatskoj će se, dodaje, nastaviti fokusirati na prodaju u Ho-Re-Ca segmentu i kroz maloprodajne lance.

- Na drugim izvoznim tržištima, međutim, naš je prvi cilj konsolidirati i ojačati našu poziciju u prodaji trgovcima, posebno u kategoriji naših najprodavanijih smrznutih proizvoda poput kroasana i bureka. Također ćemo veliku pažnju posvetiti jačanju suradnje s distributerima - cilj je povećati obujam prodaje i u segmentima Ho-Re-Ca i prehrambenih usluga – rekao je Pečjak.

Rast poslovanja u Hrvatskoj i na južnim tržištima trebao bi dodatno ubrzati projekt izgradnje skladišta u Splitu, za koji su trenutno u fazi pripreme građevinske dokumentacije. U projekt planiraju uložiti oko tri milijuna eura, no zbog dugotrajnih birokratskih postupaka realizacija ide sporije nego što su očekivali.

- Međutim, planiramo i nadamo se da ćemo skladište moći staviti u upotrebu barem do kraja prve polovice 2027. – objasnio je prvi čovjek pekare Pečjak dodajući da za Rijeku i Zagreb trenutačno koriste logistiku cross-dockinga. Oko četvrtine proizvoda prodaje se kroz maloprodajne lance, dok tri četvrtine otpada na Ho-Re-Ca segment.

- Kupci u gastronomiji zahtijevaju uslugu i stalnu kvalitetu, a hrvatsko tržište je logistički vrlo zahtjevno i sezonski varijabilno. Zato se već oko pet godina sami brinemo o logistici na ovom tržištu. Imamo vlastita vozila i nekoliko mikro partnera, s kojima možemo našim kupcima pružiti pouzdanu i kvalitetnu uslugu čak i u vrhuncu sezone te imati kontrolu nad kvalitetom isporučene robe – rekao je Pečjak.

U Hrvatskoj su nedavno pokrenuli i segment smrznutih proizvoda pod vlastitim brendom Pekarna Pečjak te surađuju s lancima kao što su Dergez, Robin, Plodine i Kaufland. Smrznuti proizvodi su, kako tvrde, za sada dobro prihvaćeni na tržištu.