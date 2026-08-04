Industrija funkcionalne hrane ulazi u novi val rasta, evo što se traži

Od proteinskih kolačića do napitaka za kožu i mozak – industrija wellness prehrane ulazi u novu fazu, a potrošači traže okus i učinak

Jedan kolačić u sebi ima tri grama kreatina i 250 miligrama citikolina za dobar fokus. Drugi je napucan L-teaninom i obećava čvrst san, a s trećim, kojemu okus daje maslac od kikirikija, u tijelo ćete unijeti čak deset grama proteina. Tako otprilike zvuči sastav (i obećanja) kolačića koje proizvodi američki startup Fields Good, koji je za svoju funkcionalnu ponudu slatkih zalogaja nedavno dobio 1,8 milijun dolara investicija.

Platforma Trendwatching zato ga je navela kao jedan od primjera koji najslikovitije opisuje smjer u kojem se kreće industrija funkcionalne hrane i pića. Upravo taj segment prehrambene, a može se reći i wellbeing-industrije raste dvoznamenkastim stopama, pa je konkurencija sve ozbiljnija, potrošači sve zahtjevniji, a novi trendovi sve učestaliji.