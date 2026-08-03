Hrvatska pošta prodaje zgradu u Šibeniku: Cijena pala 452 tisuće eura

Početna cijena iznosi 2,32 milijuna eura, oko 1.445 eura po kvadratu, a online nadmetanje održat će se u rujnu.

Nakon neuspjelog pokušaja prodaje iz 2023. godine, Hrvatska pošta ponovno pokušava pronaći kupca za atraktivnu zgradu Stare pošte u središtu Šibenika. Nekretnina na adresi Vladimira Nazora 51 ovaj se put prodaje putem elektroničke dražbe na servisu Fina Licitator, uz početnu cijenu od 2,32 milijuna eura bez PDV-a. To je za gotovo 452 tisuće eura, odnosno 16,3 posto manje od početne cijene iz prethodnog natječaja.

U paketu se prodaju dvije funkcionalno povezane nekretnine. Riječ je o glavnoj zgradi Stare pošte, čija stvarna površina prema natječaju iznosi 1.452 četvorna metra, te prizemnom poslovnom prostoru od 155 četvornih metara na susjednoj čestici. Taj se dodatni prostor u zemljišnim knjigama vodi kao nekadašnje poštansko središte s portirnicom, depom maraka, odjelom dostave, pomoćnim prostorijama i dijelom dvorišta.

Računajući ukupno 1.607 četvornih metara površine koja se prodaje, početna cijena iznosi približno 1.445 eura po četvornome metru.