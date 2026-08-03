Luka Ploče dala Energiji Naturalis pozajmicu od 10 milijuna eura

Luka Ploče izvijestila je da je sklopila ugovor o okvirnom iznosu zaduženja s društvom Energia Naturalis te da joj je isplatila ukupno 10 milijuna eura pozajmice.

Temeljem suglasnosti Nadzornog odbora, s osnove analize Uprave društva o mogućnosti plasmana slobodnih novčanih sredstava za razdoblje do godine dana, Luka Ploče je u ulozi davatelja pozajmice sklopila ugovor o okvirnom iznosu zaduženja s društvom Energia Naturalis d.o.o, navodi se u objavi na Zagrebačkoj burzi.

Energiji Naturalis ukupno je isplaćeno iz odobrenog okvirnog iznosa 10 milijuna eura uz godišnju kamatnu stopu od 3,25 posto, a krajnji rok dospijeća je 30. prosinca 2026. godine uz mogućnost prijevremene otplate.

- Uvjeti pozajmice su za društvo Luka Ploče d.d. povoljniji u odnosu na dostupne tržišne alternative, što je prije ulaska u transakciju potvrđeno usporedbom s ponudama dostupnim na financijskom tržištu. Time je osigurano da transakcija u jednakoj mjeri štiti interese Društva i svih njegovih dioničara, uključujući manjinske dioničare - stoji u priopćenju te tvrtke, u kojem se dodaje da je ugovorom također definirano da se pozajmica ne smije koristiti za stjecanje dionica Luke Ploče.

Kako je još navodi, ugovor je odobren s ciljem optimizacije prinosa uz očuvanje primjerene razine sigurnosti i likvidnosti, u skladu s politikama društva u području upravljanja likvidnošću, kreditnim i tržišnim rizicima pri čemu je ocijenjeno da kratkoročna pozajmica društvu Energia Naturalis nudi iznadprosječan prinos u odnosu na slične nisko-rizične tržišne alternative, uz svjestan i kontroliran kreditni rizik.