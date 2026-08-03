Swietelsky dobio posao vrijedan 34,7 milijuna eura na HŽ-ovoj pruzi

Austrijska tvrtka dovršit će radove na pruzi Dugo Selo – Križevci, projektu koji kasni godinama, a cilj je brzina od 160 km/h

Preostale radove na postojećem kolosijeku pruge Dugo Selo – Križevci izvest će austrijska tvrtka Swietelsky za 34,7 milijuna eura bez PDV-a, objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Swietelsky je bio jedini ponuditelj na natječaju HŽ Infrastrukture, koji je objavljen potkraj ožujka ove godine.

Riječ je o završnim radovima koji će se izvoditi na više međusobno nepovezanih dionica ukupne duljine oko 20 kilometara postojećeg kolosijeka. Obuhvaćaju radove na gornjem i donjem ustroju pruge, zamjenu tračnica i pragova, uređenje pružnog tijela, sustava odvodnje i servisnih cesta te obnovu željezničko-cestovnog prijelaza u Prikraju.

Predviđena je i obnova kontaktne mreže napona 25 kilovolta, uključujući zamjenu dijela stupova. Cilj radova je osposobiti postojeći kolosijek za promet vlakova brzinom do 160 kilometara na sat.

Rok za završetak radova je osam mjeseci. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 25 milijuna eura bez PDV-a, dok je pristigla ponuda bila znatno viša i iznosi 34,7 milijuna eura bez PDV-a.

HŽ Infrastruktura istodobno je raspisala i zaseban natječaj za stručni nadzor nad izvođenjem radova. Za taj je posao predviđeno 200 tisuća eura bez PDV-a, a ponude se zaprimaju do 24. kolovoza. Nadzor će pratiti izvođenje radova tijekom cijelog osmomjesečnog razdoblja.

Swietelsky je međunarodna građevinska grupacija sa sjedištem u Austriji koja posluje u 21 zemlji, zapošljava oko 13.000 radnika te izvodi projekte u svim segmentima građevinarstva, s posebnim naglaskom na prometnu infrastrukturu i željeznicu.

Projekt kasni godinama

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci započeli su još 2016. godine. Prvotni plan bio je da radovi budu završeni 2020., no projekt je tijekom godina više puta odgađan zbog izmjena projektne dokumentacije, imovinsko-pravnih pitanja, posljedica pandemije, poremećaja na tržištu građevinskog materijala i drugih okolnosti koje su utjecale na dinamiku izvođenja radova.

Riječ je o jednom od najvažnijih željezničkih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj jer je dionica dio mediteranskog koridora Transeuropske prometne mreže (TEN-T), a njezinom modernizacijom povećavaju se kapacitet i sigurnost željezničkog prometa te omogućuje znatno brži prijevoz putnika i tereta.

Novi ugovor sa Swietelskyjem odnosi se upravo na završetak radova na postojećem kolosijeku koji nisu bili obuhvaćeni ranijim ugovorima ili ih je potrebno dodatno izvesti kako bi cijela dionica bila privedena projektiranom stanju.

Po završetku projekta vlakovi će na toj dionici moći prometovati brzinom do 160 kilometara na sat, a modernizirana pruga predstavljat će važan dio željezničkog pravca od Zagreba prema Koprivnici i mađarskoj granici, gdje su također u tijeku opsežni radovi na izgradnji drugog kolosijeka i modernizaciji pruge.