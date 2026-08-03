Trump smirio tržišta: Nafta potonula, burze snažno porasle

Odustajanje od napada na Iran srušilo je cijene nafte i ublažilo strah od inflacije, dok ulagači čekaju poteze Feda

Dionice i državne obveznice porasle su nakon što su najnoviji signali o smirivanju napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana srušili cijene nafte, ublaživši pritom zabrinutost ulagača zbog mogućeg novog vala inflacije, piše Bloomberg.

Terminski ugovori na američki indeks S&P 500 porasli su 0,5 posto, što upućuje na pozitivan početak tjedna u kojem će tržišta pratiti niz važnih gospodarskih pokazatelja i poslovnih rezultata velikih kompanija.

Cijena nafte Brent pala je tijekom trgovanja i do 7,3 posto, na 81,55 dolara po barelu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog vojnog napada na Iran.

Istodobno su porasle cijene američkih državnih obveznica. Prinos na referentnu desetogodišnju američku obveznicu pao je za pet baznih bodova, na 4,68 posto, nakon što je prethodno dosegnuo najvišu razinu od siječnja.

Jen naglo ojačao, tržište sumnja na novu intervenciju

Japanski jen snažno je ojačao prema dolaru prije nego što je dio dobitaka izgubio, a tržišta nagađaju da su japanske vlasti ponovno intervenirale kako bi poduprle nacionalnu valutu. Prošloga tjedna Japan i SAD već su koordinirano intervenirali na deviznom tržištu. Bloombergov indeks američkog dolara oslabio je 0,1 posto.

Fokus na Bliski istok, Fed i rezultate tehnoloških divova

Napetosti na Bliskom istoku, visoke valuacije dionica povezanih s umjetnom inteligencijom i strah od inflacije i dalje su glavne teme na financijskim tržištima.

Ulagači sada posebno iščekuju američko izvješće o zapošljavanju za srpanj, koje će biti objavljeno u petak i moglo bi dati nove smjernice o budućim potezima američke središnje banke (Fed).

Ovoga tjedna slijedi i niz važnih poslovnih izvješća. SpaceX će u utorak objaviti prve rezultate nakon rekordnog izlaska na burzu, dok će u Europi poslovne rezultate predstaviti i HSBC te Novo Nordisk.

Jutrošnje geopolitičke vijesti pomažu tržištima jer pad cijena nafte smanjuje pritisak na prinose obveznica. Ipak, i dalje postoje ozbiljna pitanja oko prinosa, razine zaduženosti i buduće politike Feda. Dok se ta neizvjesnost ne razriješi, teško je reći da je tržište dionica potpuno izvan opasnosti - rekao je Alexandre Baradez, glavni tržišni analitičar IG-a u Parizu.

Hormuški tjesnac ostaje ključni rizik

Iran je u ponedjeljak poručio da pregovori o ponovnom uspostavljanju plovidbe kroz Hormuški tjesnac napreduju, nakon što je Trump objavio da će se pregovori nastaviti poslije njegove odluke da odustane od napada.

Ratna događanja prethodno su izazvala strah od poremećaja opskrbe energentima, podigla cijene goriva i ponovno otvorila bojazan od ubrzanja inflacije.

Ako dobijemo konkretan dogovor o miru ili, još važnije, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, mogli bismo svjedočiti snažnom oporavku tržišta. Do tada će volatilnost vjerojatno ostati izražena, posebno zato što su dionice povezane s umjetnom inteligencijom i dalje glavna tema na tržištu - rekao je Nick Twidale, glavni tržišni analitičar AT Global Marketsa.

Analitičari Bloomberga upozoravaju da tržište nafte još uvijek ne smatra da je rizik sukoba između Irana i SAD-a u potpunosti iza njega. Tržište opcija i dalje pokazuje veću zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena nego njihova pada, što znači da ulagači i dalje smatraju kako je veći rizik novi skok cijene nafte zbog problema u opskrbi nego njezin nagli pad.

Bristol Myers snažno porastao, europske burze u plusu

Među pojedinačnim dionicama u predtržišnom trgovanju u SAD-u istaknuo se Bristol Myers Squibb, čija je dionica skočila više od osam posto nakon medijskih napisa da britanska AstraZeneca razmatra preuzimanje kompanije. Dionice AstraZenece istodobno su u Londonu pale više od sedam posto.

Europski indeks Stoxx Europe 600 porastao je 0,4 posto, predvođen proizvođačima robe široke potrošnje i automobilskim kompanijama.

Azijske burze, međutim, završile su u minusu nakon oštrog pada južnokorejskih proizvođača čipova, što pokazuje da velika volatilnost dionica povezanih s umjetnom inteligencijom još nije završila.

SAD spreman na nove intervencije za potporu jenu

Jen je tijekom jutarnjeg trgovanja u Tokiju s blagoga pada prešao u rast od čak 1,4 posto prema dolaru, da bi kasnije dio dobitaka izgubio i trgovao se oko razine od 156,9 jena za dolar.

Japansko Ministarstvo financija objavilo je da je 31. srpnja, u koordinaciji s američkim Ministarstvom financija, provelo intervenciju kupnje jena te poručilo da neće oklijevati s novim zajedničkim intervencijama bude li to potrebno.

Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je kako su Sjedinjene Države pomogle Japanu u suzbijanju "neurednih" kretanja na deviznom tržištu te da su spremne nastaviti pružati potporu. Dodao je i da Japan može koristiti posebne instrumente likvidnosti koje osigurava Fed.

Julia Wang, direktorica ulaganja za sjevernu Aziju u Nomura Internationalu, procjenjuje da bi jen kratkoročno mogao ostati nestabilan i privremeno ojačati, no smatra da to neće promijeniti dugoročan trend jačanja dolara u odnosu na japansku valutu nakon što učinak intervencija oslabi, prenosi Bloomberg.