Bitcoin protiv ethereum ETF-ova: Tko je pobijedio u srpnju?

Nakon teškog svibnja i lipnja, bitcoin ETF-ovi oporavili su se u srpnju, no ethereum ih je nadmašio duplo većim priljevom

Nakon dva uzastopna ‘bolna’ mjeseca u kojima su izgubili milijarde dolara, bitcoin ETF-ovi su konačno okrenuli stranicu u srpnju, ali priljevi su i dalje bili skromni. U međuvremenu, ETF-ovi koji prate performanse najvećeg altcoina uživali su u boljem mjesecu, privlačeći dva puta više svježeg kapitala.

Ožujak i travanj bili su prilično optimistični za bitcoin ETF-ove jer su financijski instrumenti privukli preko tri milijarde dolara. Međutim, trend se naglo promijenio u svibnju kada su izgubili 2,43 milijarde dolara. Lipanj je postao najgori mjesec u povijesti, jer su investitori povukli nešto više od 4,5 milijardi dolara. Ukupno, neto odljevi za svibanj i lipanj iznosili su gotovo sedam milijardi dolara, a kumulativni ukupni tokovi pali su s preko 58 milijardi dolara na 51 milijardu dolara.

Srpanj je započeo pozitivnije, s gotovo 200 milijuna dolara neto priljeva tijekom prvog punog tjedna. Dodatnih 76 milijuna dolara uslijedilo je tijekom drugog, a skromnijih 34 milijuna dolara u trećem. Trend je bio očit jer su početne visoke brojke postupno padale, usklađujući se s kontroverznim i sporadičnim kretanjem cijene temeljne imovine te na kraju dovodeći do vrlo skromnog povećanja tijekom mjeseca.

Ethereum ETF-ovi cijeli srpanj u plusu

Posljednji tjedan u srpnju ponovno je bio u minusu, a investitori su iz fondova povukli 61,53 milijuna dolara. Petak je bio najteži dan, jer je ukupni neto odljev iznosio preko 265 milijuna dolara. Tako je mjesec završio sa 172,42 milijuna dolara. S jedne strane, zeleno je konačno prevladalo crveni val, ali s druge strane, brojka nije bila ni blizu dovoljna da nadoknadi neke od nedavnih gubitaka.

Ethereum ETF-ovi su u srpanj ušli nakon slično bolnog dvomjesečnog niza, u kojem su u svibnju izgubili 541 milijun dolara, a u lipnju dodatnih 529 milijuna dolara. Međutim, investitori su bili uporniji, a stvarni neto priljevi za srpanj bili su na respektabilnih 365,17 milijuna dolara, čime su nadmašili tokove bitcoin ETF-ova za više od dva puta.

Štoviše, ethereum ETF-ovi su sva četiri tjedna srpnja završili u plusu, uključujući i posljednji, koji je imao samo jedan dan u minusu. Možda je ovo ponašanje investitora jedan od razloga velikog ponovnog rasta temeljne imovine u srpnju. Ethereum je mjesec završio sa značajnim porastom od 20 posto, što ga čini najboljim u točno godinu dana.