Studija: Gotovo svaki treći zaposlenik u Hrvatskoj je u 'burnoutu'

Samo petina zaposlenika navodi da se na poslu osjeća mirno, dok ostali svoje stanje opisuju kao stres, jak stres ili 'burnout'

Zadovoljstvo zaposlenika u Hrvatskoj zamjetno je palo, pokazuje ovogodišnji izvještaj Croatian Workforce Insights koji je na uzorku od 9.843 ispitanika proveo alat za mjerenje zadovoljstva zaposlenika Luppa.

Ukupna ocjena zadovoljstva za 2025. godinu iznosi 2,63 od mogućih 5, dok je prošle godine iznosila 2,84. Pad je zabilježen u svih 12 dimenzija radnog iskustva koje istraživanje mjeri, od uvjeta rada i ravnoteže privatnog i poslovnog života do odnosa s nadređenima.

Stručnjak za psihologiju rada dr. sc. Mitja Ružojčić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu komentira kako su rezultati u skladu s globalnim kretanjima:

– Rezultati ovogodišnjeg Croatian Workforce Insights u skladu su s globalnim pokazateljima poput Gallupovog izvještaja koji također pokazuje blagi pad u zadovoljstvu poslom zaposlenika iz različitih zemalja svijeta. Oni su također u skladu s trendom pada zadovoljstva hrvatskih zaposlenika koji opažamo zadnjih godina, primjerice u European Work Conditions Survey. Ovo potencijalno pokazuje da je COVID pandemija privremeno podigla zadovoljstvo kroz bolji odnos prema radnicima, osobito ključnim djelatnicima, koji je zatim splasnuo povratkom na staro – naveo je Ružojčić.

Najviše zabrinjava podatak o razini stresa. Samo petina zaposlenika navodi da se na poslu osjeća mirno, dok ostali svoje stanje opisuju kao stres, jak stres ili 'burnout', odnosno kronični stres. U toj posljednjoj, najtežoj kategoriji nalazi se 32,7 posto ispitanika, što znači da gotovo svaki treći zaposlenik u Hrvatskoj trenutačno doživljava "burnout", a žene ga prijavljuju češće od muškaraca.

Istraživanje je zabilježilo i visoku razinu takozvanog 'tihog otkaza', odnosno obavljanja isključivo minimuma radnih obveza bez namjere odlaska iz tvrtke, koji je prisutan kod 37,3 posto ispitanika. Sličnu sliku daje i pokazatelj eNPS, koji mjeri koliko bi zaposlenici preporučili svoju tvrtku kao dobro mjesto za rad: više od polovice ispitanika spada u kategoriju kritičara, onih koji svog poslodavca ne bi preporučili, dok je promotora tek 18,5 posto.

Rezultati se značajno razlikuju ovisno o industriji, veličini tvrtke i dobi zaposlenika. Najzadovoljniji su zaposlenici u IT sektoru, a najmanje zadovoljni oni u zdravstvu i drugim djelatnostima vezanima uz javni sektor. Najveće zadovoljstvo iskazuju zaposlenici u malim tvrtkama s 10 do 49 zaposlenih, a po dobi se najzadovoljnijima pokazuju najmlađi, dok su najmanje zadovoljni oni između 40 i 50 godina. Muškarci su u svim dimenzijama zadovoljniji od žena.

– S obzirom na faktore kojima su hrvatski zaposlenici najmanje zadovoljni, čini se da je ključan izvor nezadovoljstva hrvatskih zaposlenika nezadovoljstvo upravljanjem i sustavima nagrađivanja u tvrtkama. Uz to, rezultati potvrđuju i 'stare boljke' hrvatskog tržišta rada budući da su prilike za učenje i razvoj jedna od dimenzija s kojom zaposlenici pokazuju najmanje zadovoljstva, a industrije koje imaju najmanje zadovoljne zaposlenike su uglavnom one vezane uz javni sektor, poput zdravstva, obrazovanja i javne uprave – istaknuo je Ružojčić.

Izvještaj ipak donosi i jedan pozitivan pomak. Udio angažiranih zaposlenika porastao je s prošlogodišnjih 23 na gotovo 35 posto, iako demotivirani zaposlenici i dalje čine najveću skupinu.

– S obzirom da zaposlenici ipak pokazuju povećan stupanj angažiranosti, ponosa i spremnosti na ulaganje dodatnog truda na poslovima, pokazatelji ove analize mogu služiti kao poticaj poslodavcima da pruže dodatne mogućnosti za napredovanje i razvoj te poboljšaju način donošenja odluka vezanih za zaposlenike, osobito u javnom sektoru – rekao je Ružojčić.

Istraživanje se provodi od 2022. godine putem alata Luppa, koji tvrtkama služi za mjerenje zadovoljstva i angažmana zaposlenika, te njegove javne verzije Personal Luppa. Upitnik obuhvaća stotinjak pitanja u 12 dimenzija radnog iskustva, a razvijen je u suradnji s Business Psychology Labom. Svi zainteresirani mogu besplatno ispuniti upitnik na personal.luppa.app i na e-mail dobiti analizu vlastitog zadovoljstva s usporedbom u odnosu na svoju industriju i tržište.

Detaljan izvještaj Croatian Workforce Insights 2025 možete besplatno preuzeti ovdje.