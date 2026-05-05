Proteinska propaganda: Prodaje li se magla upakirana u mišiće?

Kompanije police zatrpavaju proizvodima koji prije nisu imali nikakve veze s fitnessom, a danas ponosno nose oznake visokog udjela proteina

Ako ste žena u perimenopauzi, osoba koja se bavi bilo kakvim oblikom rekreacije, ne daj Bože vegetarijanac ili vegan… Ma, ustvari, osoba koja diše i ima pristup internetu, vjerojatno ste primijetili da je protein jedina barijera koja vas dijeli od vječne mladosti i savršenog zdravlja. Zapravo, ako ne pazite na proteine, praševite si štetu mjerljivu s punjem cigareta ili (prekomjernim) konzumiranjem alkohola, a unosite li ih dovoljno, pitanje je koje ne postavljaju samo treneri ili nutricionisti, nego brendovi u reklamnim blokovima, kreatori sadržaja na platformama, susjedi, prijatelji…

Ako ne znate koja je savršena formula, gramaža proteina po kilaži, oprostite, ali prilično ste nemarni, jer proteini su apsolutni must za svakoga tko drži do sebe. To znaju i kompanije koje police zatrpavaju proizvodima koji prije nisu imali nikakve veze s fitnessom, a danas ponosno nose oznake visokog udjela proteina. Jer, uzlet te kategorije prilično je ozbiljan, a potražnju ne potiču, kao donedavno, samo fitness-entuzijasti.

Lekcije iz povijesti

Prema istraživanju tvrtke Bain & Company iz 2025., čak 44 posto ispitanika u SAD-u želi povećati unos proteina, što je velik skok u odnosu na prethodnu godinu. Tržište proteinskih proizvoda procijenjeno je na vrtoglavih 114,4 milijarde dolara, uz projekcije stalnog rasta. No dok brendovi poput Chobanija objavljuju podatke da 85 posto Amerikanaca želi više proteina u 2025., treba se zapitati gdje je granica stvarnih proteinskih potreba, a gdje marketinške propagande koja prodaje maglu upakiranu u mišićnu masu.

Naime, povijest nutricionističkih trendova uči da valja biti oprezan. Osamdesetih je najveći neprijatelj života bila mast, pa svi stadoše prodavati low-fat proizvode. Devedesetih su krivci biti ugljikohidrati, koje je valjalo izbjegavati u širokom luku, a novi milenij sa sobom je donio opsesiju proizvodima bez glutena, jer gluten je 'koma'. Danas se pak proteinizira sve što se stavi u usta, od sladoleda do kokica i kave.