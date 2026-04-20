EK odobrila dokapitalizaciju HBOR-a od 411 milijuna eura

Zeleno svjetlo dokapitalizaciji HBOR-a iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, a temeljni kapital povećat će se i iz zadržane dobiti

Europska komisija odobrila je dokapitalizaciju Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 411 milijuna eura koju je provela Vlada Republike Hrvatske. Zaključeno je da je dokapitalizacija provedena u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Ovime će se proširiti nadležnost HBOR-a kako bi se pružila potpora održivom gospodarskom rastu i konkurentnosti Hrvatske, a financirat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

To je danas priopćeno iz Predstavništva EK u Hrvatskoj. Kako se navodi u priopćenju, Hrvatska je, u skladu s obvezama Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), obavijestila Komisiju o svojim planovima da odobri dokapitalizaciju HBOR-a u iznosu od 411 milijuna eura namijenjenom podupiranju malih i srednjih poduzeća, projekata u području energije iz obnovljivih izvora i razvoja infrastrukture.

Naime, mjerodavne odredbe UFEU-a propisuju uvjete koje mjere ispunjavaju za status državne potpore, a ako su obuhvaćene nacionalnim planovima oporavka u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost, EK mora provjeriti jesu li usklađene s primjenjivim pravilima o državnim potporama, te jesu li očuvani ravnopravni uvjeti na jedinstvenom tržištu.

Mjera usklađena s pravilima EU-a o državnim potporama

U priopćenju se navodi da je EK ocijenila da je hrvatska mjera u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), koja državama članicama omogućuje da pod određenim uvjetima podupiru razvoj određenih gospodarskih djelatnosti.

Zaključeno je da se mjerom olakšava razvoj gospodarskih djelatnosti, odnosno promicanje održivog i regionalno uravnoteženog društvenog i gospodarskog rasta tako što se podupiru subjekti javnog sektora, MSP-ovi, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i velika poduzeća.

Također je ocijenjeno da potpora ima učinak poticaja, jer HBOR ne bi ulagao ili zajednički ulagao u ključne inicijative bez javne potpore. Dodatno, ocijenjeno je da je potpora nužna i primjerena za postizanje željenih ciljeva, a također i proporcionalna jer je ograničena na ispravljanje tržišnih nedostataka, pa je narušavanje tržišnog natjecanja svedeno na najmanju moguću mjeru.

Na kraju, istaknuto je da se Hrvatska obvezala na provedbu nekoliko mjera, uključujući ograničavanje financijskih aktivnosti na ispravljanje relevantnih tržišnih nedostataka i provedbu mjera kojima se izbjegava istiskivanje subjekata privatnog sektora, kako HBOR ne bi ugrozio privatne financijske institucije koje posluju na hrvatskom tržištu. Uzevši u obzir sve navedeno, Komisija je odobrila hrvatsku mjeru na temelju pravila EU-a o državnim potporama.

HBOR-ova ulaganja u digitalnu, zelenu i obrambenu tranziciju

HBOR će u skladu s proširenom nadležnošću dati prednost ulaganjima u inicijative kojima se potiče digitalna transformacija, promiču ekološki prihvatljive tehnologije, poboljšava regionalna povezivost i razvija obrambena industrija. Mjera je ciljana na jačanje inovacija, socijalne uključivosti i okolišne održivosti.

Javno financiranje osigurat će se u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, nakon što Komisija pozitivno ocijeni hrvatski plan za oporavak i otpornost, a Vijeće ga donese.

Plan povećanja temeljnog kapitala HBOR-a

Prema planu kojeg je prije deset dana predstavio državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule na konferenciji za medije, temeljni kapital HBOR-a povećat će se s postojećih 929 milijuna na 1,9 milijardi eura. Dokapitalizacija od ukupno 980 milijuna eura financirat će se kombinacijom zadržane dobiti (571 milijun eura) i sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) (411 milijuna eura).

Dio sredstava iz NPOO-a usmjerit će se u strateške projekte digitalne i zelene tranzicije, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i tehnološke inovacije, dok će dio biti namijenjen projektima obrane i sigurnosti, poput kibernetičke zaštite i istraživanja i razvoj.

Također će zakonom biti definirano da je Vlada vlasničko tijelo HBOR-a, u skladu s novim Zakonom o pravnim osobama u državnom vlasništvu, a nadzorni odbor proširit će se većim brojem ministara te uvođenjem specijaliziranih pododbora za imenovanja, primitke i upravljanje rizicima.

Objava odluke EK i transparentnost državnih potpora

Odluka EK zasad je povjerljiva, a njena verzija slobodna za uvid bit će objavljena naknadno u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju, nakon što budu riješena eventualna pitanja u pogledu povjerljivosti podataka.

Popis novih odluka o državnim potporama objavljenih na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu Competition Weekly e-News.