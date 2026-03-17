Šesti dan rasta priljeva u američke bitcoin ETF-ove

Bitcoin ETF-ovi ostvarili su priljev od milijardu dolara od 9. ožujka, a bitcoin je u istom razdoblju porastao za više od 12 posto

Američki bitcoin ETF-ovi zabilježili su u ponedjeljak šesti dan priljeva, a bitcoin je porastao za više od 12 posto u tom razdoblju, što je najduži niz svježeg kapitala u ETF-ove od listopada prošle godine.

Podaci tvrtke Farside Investors pokazuju da su bitcoin ETF-ovi u ponedjeljak ostvarili neto priljev od 199,4 milijuna dolara. BlackRockov iShares Bitcoin Trust (IBIT) i Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund predvodili su s priljevima od 139,4 milijuna dolara, odnosno 64,5 milijuna dolara.

Bitwise Bitcoin ETF i Franklin Bitcoin ETF ostvarili su priljev od 2,8 milijuna i 2,1 milijun dolara, dok su VanEck Bitcoin ETF i ARK 21Shares Bitcoin ETF zabilježili odljev od 6,3 milijuna, odnosno 3,1 milijun dolara.

Time ukupni neto priljevi od 9. ožujka iznose 962,8 milijuna dolara, što se poklapa s rastom bitcoina s 65.960 na 74.250 dolara tijekom tog razdoblja.

Niz priljeva slijedi mnogo veće devetodnevno razdoblje između rujna i listopada 2025., u kojem je investicijski proizvod ostvario priljev od gotovo šest milijardi dolara.

Bitcoin je u to vrijeme trgovao po znatno većoj cijeni, dosegnuvši rekordnih 126.080 dolara.

Nedavni porast priljeva bitcoin ETF-ova i cijene najveće kriptovalute dolazi usred neizvjesnosti između SAD-a i Irana te volatilnosti na tržištima nafte.

Glasine o ublažavanju sukoba pomogle bitcoinu

Međutim, platforma za analizu blockchaina Santiment izjavila je da su glasine o napretku SAD-a, Irana i Izraela pridonijele porastu cijene bitcoina iznad 74.400 dolara prvi put u šest tjedana.

- Ovaj bikovski zamah bio je dovoljan da FOMO dosegne najvišu razinu od 2. siječnja - primijetio je Santiment.

Indeks kripto straha i pohlepe, mjera raspoloženja na tržištu bitcoina i kriptovaluta, također je u utorak porastao za pet bodova na 28, po prvi put od kraja siječnja izašavši iz zone ‘ekstremnog straha’.