STEM Supergirls - Konferencija koja raste i ostavlja trag

Zajedništvo, razmjena iskustava i međusobna podrška ključni za stvaranje snažne i povezane zajednice žena u STEM području

Ovogodišnje izdanje konferencije STEM Supergirls još je jednom potvrdilo koliko su zajedništvo, razmjena iskustava i međusobna podrška ključni za stvaranje snažne i povezane zajednice žena u STEM području. Konferencija je prošla u iznimno pozitivnom, otvorenom i inspirativnom ozračju, uz velik odaziv sudionica koje su aktivno sudjelovale u svim segmentima programa.

Posebno nas raduje što smo ove godine okupile velik broj djevojaka koje su po prvi put sudjelovale na konferenciji. Njihova znatiželja, energija i interes za STEM dodatno potvrđuju koliko je važno stvarati ovakve platforme. Veliko zadovoljstvo bilo nam je ugostiti i učenice iz škole MIOC, koje su na konferenciju došle u pratnji učiteljice i pedagoginje. Upravo ovakvi dolasci odražavaju temeljnu ideju inicijative - povezivanje obrazovanja i stvarnog svijeta te osnaživanje mladih djevojaka da prepoznaju i razvijaju svoj potencijal.

Stem Supergirls

Program ovogodišnje konferencije donio je niz snažnih i aktualnih tema, od osobne odgovornosti za razvoj, preko liderstva i donošenja odluka, pa sve do redefinicije uspjeha i njegove “cijene”. Kroz uvodna izlaganja i panele otvorena su pitanja koja rijetko dobivaju prostor, ali su ključna za profesionalni i osobni rast.

Jedan od središnjih trenutaka bio je panel o moći i donošenju odluka, gdje su sudionice dijelile stvarna iskustva dolaska na vodeće pozicije, ali i izazove koji dolaze nakon ostvarenja ciljeva. Drugi dio programa dodatno je produbio ovu temu kroz razgovor o cijeni uspjeha, granicama i osobnim definicijama uspjeha u suvremenom poslovnom okruženju.

STEM Supergirls

Kroz individualna predavanja i osobne priče, sudionice su imale priliku čuti različite perspektive karijernog razvoja - od hrabrosti za iskorak i suočavanja sa strahovima, do preispitivanja ustaljenih obrazaca liderstva i uspjeha. Upravo ta autentičnost i otvorenost ostaju jedna od najvećih vrijednosti STEM Supergirls konferencije.

STEM Supergirls

Nezaobilazan dio programa ponovno je bio i „Snack & Chat“, prostor za neformalno povezivanje, razmjenu ideja i stvaranje novih kontakata. Upravo u tim razgovorima nastaju suradnje i podrška koja traje i dugo nakon završetka konferencije.

Uspoređujući s prošlogodišnjim izdanjem, koje je također snažno naglasilo važnost zajedništva i međusobnog osnaživanja, ovogodišnja konferencija otišla je korak dalje, s još većim fokusom na konkretna iskustva, otvorene razgovore i uključivanje novih generacija sudionica.

STEM Supergirls još jednom je pokazao da nije samo konferencija, već zajednica koja kontinuirano raste i razvija se. Zajednica koja inspirira, povezuje i daje konkretan poticaj djevojkama i ženama da prepoznaju svoj potencijal i aktivno oblikuju svoju budućnost u STEM području.

Veselimo se novim susretima, novim pričama i još snažnijoj zajednici koja zajedno nastavlja graditi budućnost.