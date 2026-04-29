HT u prvom tromjesečju s gotovo 30 milijuna eura neto dobiti

Uprava i Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma d.d. predložili su Glavnoj skupštini isplatu dividende u iznosu od 1,69 eura po dionici

Hrvatski Telekom nastavio je trend rasta i u prvom tromjesečju 2026. godine, uz povećanje ključnih poslovnih pokazatelja, nastavak snažnih ulaganja te atraktivan prijedlog dividende za dioničare.

Prihodi Grupe porasli su za 1,6 posto na godišnjoj razini, ponajprije zahvaljujući rastu prihoda od usluga i daljnjem jačanju segmenta sistemskih rješenja. Prilagođena EBITDA AL povećana je za 2,5 posto, što odražava kombinaciju rasta prihoda, discipliniranog upravljanja troškovima i provedbe transformacijskih inicijativa.

Neto dobit nakon manjinskih udjela iznosila je 29,9 milijuna eura, pri čemu je rezultat dodatno podržan izostankom jednokratnih troškova koji su opteretili usporedno razdoblje prošle godine.

Rekordna ulaganja i širenje mreže

HT je i dalje najveći investitor u telekomunikacijsku infrastrukturu na domaćem tržištu. U prvom tromjesečju ulaganja su iznosila 62,6 milijuna eura, što je 4,1 posto više nego lani. Sredstva su prvenstveno usmjerena u širenje optičke i mobilne mreže, razvoj proizvoda i usluga te unaprjeđenje korisničkog iskustva.

Tijekom razdoblja kompanija je dodatno proširila najveću FTTH mrežu u Hrvatskoj, povećavši pokrivenost za 16 posto novih kućanstava i poslovnih korisnika na godišnjoj razini. Paralelno su nastavljena poboljšanja performansi fiksne i mobilne mreže, čime se dodatno smanjuje digitalni jaz i jača kvaliteta usluga.

U skladu s dugoročnom strategijom, Hrvatski Telekom je u prvom tromjesečju sklopio ugovor o kupoprodaji udjela za stjecanje 100 posto vlasništva u PRO-PING d.o.o., regionalnom pružatelju širokopojasnih usluga. Zaključenje transakcije ovisi o regulatornim odobrenjima, a očekuje se tijekom 2026. godine.

ESG priznanja i umjetna inteligencija

Na području održivosti HT je ostvario značajan iskorak postavši prva kompanija u Hrvatskoj kojoj je dodijeljen certifikat „Zlatni HRIO“ za izvrsnost u održivom poslovanju, nakon provedene dubinske vanjske revizije.

Istodobno je pokrenuta platforma AIMO! usmjerena na razvoj znanja i jačanje AI kompetencija, s ciljem provedbe nacionalnih edukacijskih programa iz područja umjetne inteligencije i omogućavanja pristupa relevantnim AI alatima za građane i poslovni sektor.

Prijedlog dividende i izgledi za 2026.

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini isplatu dividende od 1,69 eura po dionici, što predstavlja povećanje od 3 posto u odnosu na prošlu godinu. Predloženi omjer isplate iznosi 92,8 posto ostvarene dobiti, uz dividendni prinos od 4,2 posto, temeljen na cijeni dionice krajem ožujka.

Unatoč i dalje izazovnom makroekonomskom okruženju, HT je zadržao nepromijenjene izglede za cijelu 2026. godinu te očekuje niski jednoznamenkasti rast prihoda i prilagođene EBITDA AL, uz umjereni pad investicija nakon snažnog investicijskog ciklusa prethodnih godina.

Uprava: fokus na rast i vodeću poziciju

Komentirajući rezultate, predsjednica Uprave Nataša Rapaić istaknula je kako rezultati potvrđuju fokus kompanije na kontinučno unapređenje mreže i korisničkog iskustva.

– S više od 62 milijuna eura ulaganja širimo optičku i 5G mrežu diljem Hrvatske te gradimo snažnu digitalnu platformu koja podupire gospodarski rast i društveni napredak. Tijekom 2026. dodatno ćemo ojačati našu tržišnu poziciju, ubrzati primjenu umjetne inteligencije u poslovanju i nastaviti stvarati dugoročnu vrijednost za dioničare i korisnike – poručila je Rapaić.