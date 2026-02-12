Iskra brodogradilištu posao izgradnje obalnog ophodnog broda za MUP

Projektant broda je riječka tvrtka Metal Shark Croatia, podružnica istoimene američke tvrke za projektiranje i gradnju aluminijskih brodova

Iskra brodogradilište Šibenik izvijestilo je da je na međunarodnom javnom natječaju dobilo posao izgradnje obalnog ophodnog broda (CPV), vrijednog 17,5 milijuna eura, za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Projektant broda je riječka tvrtka Metal Shark Croatia, podružnica istoimene američke tvrke specijalizirane upravo za projektiranje i gradnju aluminijskih brodova, s kojom Iskra već ima uspješnu povijest suradnje na projektima brzih brodica za hitnu medicinsku pomoć te SAR brodica za traganje i spašavanje na moru, naveli su iz tog brodogradilišta, dodavši i da su posao dobili u konkurenciji tvrtki iz Italije, Turske i Njemačke.

- Radi se o iznimno zahtjevnom projektu te velikom tehnološkom iskoraku za naše brodogradilište, s obzirom na veličinu plovila, kompleksnost sustava koji se ugrađuju te rigorozne tehničko - taktičke zahtjeve MUP-a i visoke EU standarde po pitanju sigurnosti morskih granica. Međutim, nakon stečenog iskustva i dokazane kvalitete izvedbe kroz projekt gradnje brzih aluminijskih SAR brodica za lučke kapetanije, koji privodimo kraju čak dvije godine ispred ugovorenog roka, vjerujem da će naš tehnički tim savladati sve izazove, a hrvatska policija dobiti vrhunski moderan brod, prizveden u vlastitoj zemlji - kazao je predsjednik Uprave Iskra brodogradilišta Roko Vuletić.

Dodao je da će im taj posao omogućiti i stjecanje referenci u sasvim novoj kategoriji te izlazak na buduće međunarodne natječaje za gradnju specijaliziranih aluminijskih plovila za koje vlada veliki interes, posebno u kontekstu nove geopolitičke situacije i pojačanih ulaganja u obranu na nivou Europske unije.

Novi policijski ophodni brod bit će dug 37,4 i širok 9,7 metara preko savega, s neograničenim područjem plovidbe. Ključne specifikacije uključuju: maksimalna brzina je do 30 čvorova, doplov od 1200 nautičkih milja pri 25 čvorova te petodnevna autonomija boravka na moru. Pokretat će ga 2 Catapilarova motora CAT 3516C pogonske snage od 2525kW. Brod će biti opremljen sa sedam kabina za posadu, samostalnom gumenom brodicom (duljine 6 metara, 35 čvorova), multisenzorskom jedinicom, elektro-hidrauličnom zglobnom dizalicom, ambulantom te nadgrađem prilagođenim za skrb o migrantima i unesrećenima. U akcijama spašavanja moći će primiti do 105 osoba, zaključuje se u priopćenju iz tog brodogradilišta.