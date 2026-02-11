Veliki brat stiže na naše ulice: Hrvatska uvodi biometrijski nadzor lica

Novi sustav omogućit će policiji automatsko prepoznavanje lica, no uz brojne izazove zaštite privatnosti.

Hrvatska policija priprema se za jedan od najvećih tehnoloških iskoraka u povijesti modernog nadzora. Na nedavnoj sjednici Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju, duboko u prezentaciji Vlade, na 31. slajdu, otkriven je ambiciozan plan uvođenja Automatiziranog biometrijskog identifikacijskog sustava.

Iza ovog birokratskog naziva krije se tehnologija koja će Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) omogućiti da putem algoritama i kamera u trenu poveže nečije lice s bazom podataka.

