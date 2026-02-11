Sigurnosna tehnologija
Veliki brat stiže na naše ulice: Hrvatska uvodi biometrijski nadzor lica
11. veljače 2026.
Novi sustav omogućit će policiji automatsko prepoznavanje lica, no uz brojne izazove zaštite privatnosti.
Hrvatska policija priprema se za jedan od najvećih tehnoloških iskoraka u povijesti modernog nadzora. Na nedavnoj sjednici Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju, duboko u prezentaciji Vlade, na 31. slajdu, otkriven je ambiciozan plan uvođenja Automatiziranog biometrijskog identifikacijskog sustava.
Iza ovog birokratskog naziva krije se tehnologija koja će Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) omogućiti da putem algoritama i kamera u trenu poveže nečije lice s bazom podataka.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci