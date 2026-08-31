Bogdan Chirita preuzeo funkciju generalnog direktora Coca-Cole Adria

Chirita će biti zadužen za poslovanje u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH, a na poziciju dolazi nakon vođenja operacija u Italiji

Coca-Cola Adria objavila je kako je Bogdan Chirita preuzeo dužnost generalnog direktora tvrtke. Chirita će biti odgovoran za poslovanje u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini, tržištima gdje je Coca-Cola već desetljećima snažno prisutna i povezana s potrošačima i lokalnim zajednicama.

S gotovo deset godina iskustva u Coca-Coli i dokazanim uspjehom u vođenju komercijalnih strategija na europskim tržištima koje su pridonijele rastu poslovanja, Chirita na novu vodeću poziciju u regiji Adria donosi značajno stručno znanje i iskustvo. U bliskoj suradnji s punioničarskim partnerom Coca-Colom HBC, Chirita će predvoditi provedbu ambiciozne strateške vizije usmjerene na održiv rast poslovanja i razvoj lokalno relevantnih inicijativa koje u središte stavljaju potrošače.

- Velika mi je čast voditi Coca-Colu na tržištima na kojima su naši brendovi tako duboko utkani u lokalnu kulturu i svakodnevni život. Veselim se suradnji s našim talentiranim timovima i partnerima kako bismo zajedno pokrenuli novo poglavlje inovacija i zajedničkog uspjeha diljem regije. Također želim iskreno zahvaliti svojem prethodniku Gjorgjiju Hristovu na iznimnom vodstvu kojim je postavio čvrste temelje za naš daljnji rast na tržištu - izjavio je Chirita.

Prije ovog imenovanja Chirita je obnašao dužnost direktora franšiznih operacija Coca-Cole u Italiji, gdje je upravljao strateškim i operativnim programom na jednom od najvažnijih europskih tržišta tvrtke. Tijekom karijere obnašao je i ključne rukovodeće funkcije u Rumunjskoj, Češkoj i Slovačkoj, specijalizirajući se za upravljanje rastom prihoda i poslovnu transformaciju. Završio je MBA program na IMD Business School te stekao magisterij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Bukureštu.

Chirita je na poziciji generalnog direktora Coca-Cole Adria naslijedio Gjorgjija Hristova, koji je preuzeo dužnost generalnog direktora Coca-Cole za Grčku i Cipar. Hristov iza sebe ostavlja značajan trag u regiji Adria, gdje je imao ključnu ulogu u jačanju vodeće tržišne pozicije i razvoju važnih strateških partnerstava.