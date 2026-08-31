SQ Capital pokreće novi fond: Cilj je prikupiti 30 milijuna eura

Već imaju pipeline potencijalnih ulaganja, a prve investicije SQ Capital očekuje unutar prve godine poslovanja

SQ Capital pokreće novi alternativni investicijski fond, za koji u početnoj fazi planira prikupiti oko 30 milijuna eura. Fond SQ CL bit će usmjeren na vlasnička ulaganja u kompanije prvenstveno u Hrvatskoj te srednjoj i istočnoj Europi, a u SQ Capitalu već imaju pipeline potencijalnih ulaganja.

– Fond je fokusiran na vlasnička ulaganja, dionice, poslovne udjele i hibridne instrumente, prvenstveno u Hrvatskoj te srednjoj i istočnoj Europi. U početnoj fazi ciljamo prikupiti tridesetak milijuna eura, a budući da je riječ o otvorenom fondu, očekujemo da će imovina rasti s vremenom, u skladu s prilikama koje vidimo na tržištu – kaže za Lider partner u SQ Capitalu Ivan Jurišić.