Energetski pregled velikih poduzeća: rok se približava, a obveza ovisi o ukupnoj potrošnji energije

Do 11. listopada 2026. poduzeća koja nisu provela energetski pregled velikog poduzeća prema ranijim propisima, a prelaze zakonski prag potrošnje, moraju provesti prvi pregled prema novom Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Energetski pregled velikog poduzeća ne treba biti samo još jedna regulatorna obveza, već s dobrim akcijskim planom može postati poluga za smanjenje potrošnje, troškova i budućih ulaganja.

Koliko energije zapravo troši vaše poduzeće? Ako ste pogledali samo račun za električnu energiju, odgovor vjerojatno nije potpun.

Novi Zakon o energetskoj učinkovitosti ukupnu potrošnju promatra kroz sve energente koje poduzeće koristi: električnu energiju, plin, gorivo za vozila, toplinsku energiju, paru, UNP i druge energente. Poduzeća čija je prosječna godišnja krajnja potrošnja veća od 10 TJ, odnosno približno 2,78 GWh, imaju obvezu provoditi energetski pregled svake četiri godine, uz izradu akcijskog plana mjera energetske učinkovitosti.

Od regulatorne obveze do konkretnih odluka o ulaganjima

Energetski pregled može biti puno više od dokumenta koji treba imati zbog zakonskih obaveza. Njegova stvarna vrijednost je u tome da poduzeću pokaže gdje troši energiju, što može promijeniti i koliko mu se pojedina ulaganja stvarno isplate.

Na temelju podataka o potrošnji, objektima, procesima i drugim relevantnim parametrima izrađuje se akcijski plan za sljedeće četiri godine, s analizom mogućih mjera, njihovih učinaka, prioriteta i modela financiranja. Uprava poduzeća dužna je prema Zakonu usvojiti i javno objaviti akcijski plan, koji proizlazi iz energetskog pregleda velikog poduzeća i služi kao podloga za donošenje odluka o ulaganjima, poput ugradnje solarnih elektrana, dizalica topline i drugih mjera energetske učinkovitosti, kao i o modelima njihova financiranja, uključujući PPA modele.

Upravo je to pristup koji E.ON razvija kroz nedavno akviziranu tvrtku Tomting, jednu od vodećih hrvatskih tvrtki koja djeluje regionalno u području energetske učinkovitosti. Stručni tim Tomtinga čine iskusni inženjeri s višegodišnjim iskustvom u energetskim certifikatima, pregledima velikih poduzeća, specijaliziranim energetskim pregledima te kontroli certifikata i verifikaciji projektne dokumentacije i ostvarenih ušteda. Svoje su znanje i stručnost primjenjivali na projektima nekih od najvećih kompanija u regiji.

- Naš cilj nije da klijent od nas dobije samo dokument kojim će zadovoljiti zakonsku obvezu. Želimo da iz energetskog pregleda dobije konkretan odgovor na pitanje što može napraviti da bude energetski učinkovitiji i koje mu se investicije zaista isplate. Ideja je jednostavna: ako je cilj energetski učinkovitije poslovanje, nema puno smisla stati na tome da smo utvrdili gdje postoji prostor za poboljšanje. Želimo klijentu pomoći i da taj prostor pretvori u stvarnu investiciju - ističu iz E.ON Energy Infrastructure Solutions Hrvatska i Slovenija.

Koliko traje energetski pregled?

Trajanje pregleda ovisi o kompleksnosti poslovanja i koliko su kvalitetni podaci kojima poduzeće u samom početku raspolaže. Proces počinje prikupljanjem podataka o potrošnji, objektima, procesima i vozilima, nakon čega stručni tim analizira stanje, a prema potrebi izlazi i na teren.

Za jednostavnije sustave pregled može biti završen za oko mjesec dana, dok kod velikih i kompleksnih industrijskih sustava proces može trajati znatno dulje. Prosječno energetski pregled traje dva do tri mjeseca.

Upravo zato je za poduzeća koja još nisu krenula sada pravi trenutak za provjeru svog energetskog statusa i pokretanje procesa pregleda. Više informacija o energetskim pregledima i mogućnostima za poduzeća dostupno je na E.ON-ovoj internetskoj stranici: Saznajte jeste li obveznik i zatražite ponudu za energetski pregled.