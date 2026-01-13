Janaf počeo isporuku sirove nafte NIS-ovoj rafineriji u Pančevu

Američka administracije izdala je licencu za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja

Jadranskim naftovodom Janaf potekla je sirova nafta ka rafineriji Naftne industrije Srbije (NIS) nakon što su američke vlasti produljile operativnu licencu toj kompaniji dok traju pregovori o kupnji ruskog udjela u NIS-u s mađarskim MOL-om, javila je u utorak Radio-televizija Srbije.

Janaf je, slijedeći zabranu Ureda američkog ministarstva financija za inozemnu imovinu (OFAC), prekinuo isporuku nafte pančevačkoj rafineriji 9. listopada kada je počela puna primjena sankcija SAD-a.

OFAC je licencom produljio Naftnoj industriji Srbije rok za pregovore o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u do 24. ožujka, nakon prethodnog roka za promjenu vlasničke strukture koji je bio do 13. veljače.

U međuvremenu i Srbija pregovara o mogućnosti povećanja svog udjela u NIS-u, potvrdila je ministrica rudarstva i enegetike Dubravka Đedović Handanović, najavljujući početak rada rafinerija u Pančevu prije kraja ovog tjedna, a prve isporuke dizela na tržište 26. do 27. siječnja.

Janaf će isporučivati već plaćenih 85.000 tona sirove nafte, a potom i dodatnih 35.000 do 45.000 tona, rekla je ministrica.

Prema sazanjima RTS-a, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s upravom MOL-a o mogućnosti kupnje NIS-a. Razgovarano je "o svim aspektima suradnje, hitnosti rješavanja problema sa američkim OFAC-om", te o "značajnom potpisivanju međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske", navodi RTS.

Poslovno izaslanstvo MIOL-a prethodnih je dana u jeku pregovora o promjeni većinskog vlaasništva posjetilo postrojenja, benzinske postaje i infrastrukturu koju posjeduje NIS.

Vučić, koji boravi u posjetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekao je danas srbijanskim medijima kako vjeruje da će se "za dva, tri dana definitivno znati" tko će biti kupac ruskog udjela u NIS-u, te da će o tome razgovarati i sa predsjednikom UAE šeikom Mohamedom bin Zayedom.

Dodao je da je to "od ogromnog značaja za Srbiju, imajući u vidu i situaciju sa NIS-om".