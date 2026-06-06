Kvantno računalstvo – poslovni lideri ga više ne mogu ignorirati

Ako ćete kao poslovni lider čekali savršeno kvantno računalo otporno na pogreške, mogli biste zaostati kad se takva tehnologija pojavi

Piše: Tomislav Brezinščak

Kvantno računalstvo (engl. quantum computing) sve se brže približava široj poslovnoj primjeni. Tehnologija koja je godinama bila ograničena na uska znanstvena i istraživačka područja mogla bi u bliskoj budućnosti, u kombinaciji s modelima umjetne inteligencije, otvoriti novu eru poslovanja. Njezin potencijal posebno je vidljiv u područjima poput optimizacije portfelja i modeliranja opskrbnih lanaca​, no to je tek dio mogućnosti koje ta tehnologija pruža. Taj potencijal sve više prepoznaju i poslovni lideri. Prema našem istraživanju pod nazivom 'McKinsey Quantum Technology Monitor 2026: Komercijalna prekretnica', kvantno računalstvo moglo bi do 2035. stvoriti do 2,7 bilijuna dolara ekonomske vrijednosti na globalnoj razini. Uz poslovne lidere komercijalni potencijal te tehnologije prepoznali su i investitori jer su ulaganja u startupove iz područja kvantnih tehnologija dosegnula 12,6 milijardi dolara 2025., što je 6,3 puta više nego godinu prije. Istraživanje je također pokazalo da trenutačno više od tristo svjetskih tvrtki, uključujući Airbus, E.ON i JPMorgan Chase, aktivno surađuje s tvrtkama iz područja kvantnih tehnologija te da postupno prelaze s pokusnih projekata na aplikacije integrirane u cjelovite poslovne procese.