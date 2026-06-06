Biznis i politika

Birokratski blef: Kako država planira ući u privatne tvrtke?

6. lipnja 2026.
predstavljanje industrijske strategije
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

Hrvatska industrija do 2034. mora biti osuvremenjena, digitalizirana te što zelenija, inovativnija i izvozno orijentirana

Nikad nismo bili odlučniji. Hrvatska industrija do 2034. mora biti osuvremenjena i digitalizirana, k tome energetski učinkovita te što zelenija, inovativnija i izvozno orijentirana. Ako ste posljednjih nekoliko godina čitali bilo koji briselski dokument ili strategiju, sve te pojmove znate napamet.

Oni su obvezni dio svakog plana koji mora proći kroz Komisijine filtre i otvoriti put prema fondovima, pa je možda bilo naivno očekivati da će Nacionalni plan razvoja industrije RH 2027. – 2034. biti drukčiji.

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#Hrvatska Industrija#Industrija#Privatne Tvrtke#Europska Komisija#Nacionalni Plan Razvoja Industrije
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