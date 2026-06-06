Biznis i politika
Birokratski blef: Kako država planira ući u privatne tvrtke?
6. lipnja 2026.
Hrvatska industrija do 2034. mora biti osuvremenjena, digitalizirana te što zelenija, inovativnija i izvozno orijentirana
Nikad nismo bili odlučniji. Hrvatska industrija do 2034. mora biti osuvremenjena i digitalizirana, k tome energetski učinkovita te što zelenija, inovativnija i izvozno orijentirana. Ako ste posljednjih nekoliko godina čitali bilo koji briselski dokument ili strategiju, sve te pojmove znate napamet.
Oni su obvezni dio svakog plana koji mora proći kroz Komisijine filtre i otvoriti put prema fondovima, pa je možda bilo naivno očekivati da će Nacionalni plan razvoja industrije RH 2027. – 2034. biti drukčiji.
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