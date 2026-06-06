Dok svi gledaju Nvidiju, ove europske AI dionice ruše rekorde

Od Švedske do Francuske, manje poznate tehnološke tvrtke postale su među najvećim burzovnim pobjednicima zahvaljujući rastu AI ulaganja

Dok su Nvidia, AMD, Microsoft i OpenAI postali sinonimi za revoluciju umjetne inteligencije, jedan manje vidljiv dio AI zajednice posljednjih je mjeseci investitorima donio iznimne prinose. Riječ je o europskim kompanijama koje ne razvijaju velike jezične modele niti vode utrku za umjetnu opću inteligenciju, već proizvode tehnologiju bez koje moderni AI sustavi ne mogu funkcionirati, prenosi Euronews.

Laseri, optički moduli, poluvodičke podloge, serverska infrastruktura, mrežna oprema i sustavi za testiranje čipova postali su ključni dijelovi globalnog AI opskrbnog lanca. Upravo su tvrtke koje djeluju u tim segmentima među najvećim burzovnim dobitnicima 2026. godine.

Za razliku od SAD-a, Europa nije stvorila tehnološkog diva usporedivog s Nvidijom ili Microsoftom. No razvila je snažan ekosustav specijaliziranih tehnoloških kompanija koje zauzimaju važne pozicije u proizvodnom lancu umjetne inteligencije. Kako ulaganja u AI podatkovne centre nastavljaju rasti rekordnim tempom, investitori sve više traže prilike upravo među tim manje poznatim imenima.

Fotonika i optičke komunikacije u fokusu investitora

Najveći ovogodišnji dobitnik među europskim AI dionicama je švedski Sivers Semiconductors, čija je tržišna vrijednost od početka godine porasla više od 2.200 posto.

Tvrtka proizvodi laserske module i optičke komponente koje omogućuju prijenos podataka unutar velikih AI podatkovnih centara. Kako moderni sustavi umjetne inteligencije zahtijevaju sve veće brzine prijenosa podataka između procesora i serverskih klastera, fotonika se sve češće smatra jednim od ključnih područja budućeg razvoja industrije.

Dodatni poticaj dionici stigao je početkom lipnja nakon objave partnerstva s GlobalFoundriesom na razvoju rješenja temeljenih na silicijskoj fotonici. Tržište je sporazum dočekalo s velikim optimizmom, iako tvrtka još uvijek posluje s gubitkom.

Sličnu investicijsku priču prati i francuski Soitec, čija je dionica ove godine porasla gotovo 560 posto. Tvrtka proizvodi napredne poluvodičke materijale koji se koriste u optičkim čipovima za podatkovne centre. Zanimljivo je da su ukupni prihodi kompanije tijekom posljednje poslovne godine pali, no investitori su se fokusirali na snažan rast AI segmenta poslovanja, posebno u području fotoničkih rješenja.

Austrijsko-njemački ams-OSRAM također je među najvećim dobitnicima godine. Nekada poznat prvenstveno po rasvjetnim tehnologijama, danas se sve snažnije pozicionira kao dobavljač senzora i optičkih komponenti za primjenu u umjetnoj inteligenciji, podatkovnim centrima i novoj generaciji pametnih uređaja.

Čipovi nisu sve, važni su i oni koji testiraju

Dok najveću pozornost privlače proizvođači procesora poput Nvidije i AMD-a, značajnu korist od AI procvata ostvaruju i tvrtke koje sudjeluju u proizvodnom procesu čipova.

Talijanski Technoprobe, svjetski lider u proizvodnji tzv. probe card sustava za testiranje poluvodiča, ostvario je rast dionice od oko 184 posto. Njegova tehnologija koristi se za provjeru funkcionalnosti procesora prije nego što stignu do krajnjih kupaca.

Kako raste proizvodnja naprednih AI čipova, raste i potreba za sofisticiranijim metodama testiranja, što investitori vide kao dugoročnu priliku za daljnji rast kompanije.

Sličan trend vidljiv je i kod njemačkog AIXTRON-a, proizvođača opreme za izradu naprednih poluvodičkih komponenti. Tvrtka razvija strojeve koji omogućuju proizvodnju laserskih i optičkih elemenata potrebnih za AI infrastrukturu. Iako su joj poslovni rezultati tijekom 2026. zasad skromniji od rasta cijene dionice, tržište očito očekuje snažan rast potražnje u narednim godinama.

Podatkovni centri kao nova investicijska tema

Velik dio AI investicijskog ciklusa danas se vrti oko izgradnje podatkovnih centara. Treniranje velikih AI modela zahtijeva tisuće procesora, goleme količine energije i napredne sustave hlađenja.

Upravo je zato francuski 2CRSi postao jedno od najzanimljivijih imena na europskom tržištu kapitala. Tvrtka razvija energetski učinkovite serverske sustave i tehnologije hlađenja za visokoučinkovito računalstvo.

Nakon niza velikih ugovora povezanih s AI infrastrukturom, prihod kompanije eksplodirao je, a tržišna vrijednost dionice porasla je više od 400 posto. Posebnu pozornost privukao je projekt izgradnje tzv. AI tvornice koja uključuje tisuće Nvidia Blackwell procesora.

Snažan rast bilježi i austrijski AT&S, proizvođač naprednih tiskanih pločica i IC podloga koje povezuju najmodernije procesore s ostatkom sustava. Iako je riječ o segmentu koji rijetko privlači medijsku pozornost, bez tih komponenti proizvodnja AI hardvera jednostavno nije moguća.

Povratak velikih europskih tehnoloških imena

Nokia je ove godine među najuspješnijim tehnološkim dionicama u Europi zahvaljujući rastu potražnje za mrežnom i optičkom infrastrukturom. Današnji poslovni model finske kompanije nema mnogo veze s mobilnim telefonima po kojima je nekad bila poznata. Danas značajan dio njezina rasta dolazi upravo iz segmenta AI i cloud podatkovnih centara.

STMicroelectronics, jedan od najvećih europskih proizvođača poluvodiča, također se snažno pozicionira u području podatkovnih centara i optičkih komunikacija. Kompanija očekuje da će prihodi povezani s AI infrastrukturom u sljedećim godinama premašiti milijardu dolara godišnje, što je potaknulo optimizam analitičara i investitora.

Unatoč impresivnim prinosima, analitičari upozoravaju da dio tržišta pokazuje znakove pretjeranog optimizma. Neke od najuspješnijih AI dionica još uvijek ostvaruju gubitke ili imaju relativno skromne prihode u usporedbi s tržišnim valuacijama koje su dosegnule tijekom ove godine.

Investitori danas ne kupuju samo sadašnje poslovanje tih tvrtki, nego prije svega očekivanja da će globalna ulaganja u umjetnu inteligenciju nastaviti rasti godinama. Hoće li se te procjene pokazati opravdanima, ovisit će o tome koliko brzo AI revolucija uspije pretvoriti golema ulaganja u podatkovne centre i infrastrukturu u održivu profitabilnost.