Javna nabava ubija kreativnost kampanja u Hrvatskoj

Stručnjaci upozoravaju da sustav favorizira najnižu cijenu, guši ideje i rezultira nevidljivim kampanjama bez stvarnog učinka

Administrativno savršene. Proceduralno potpuno čiste. Zakonski neprobojne. Ali nevidljive. A ako i upadnu u oko, onda su cringe. To je zajednički nazivnik većine kampanja koje su morale proći kroz proceduralne labirinte domaće javne nabave. I znamo svi zašto je to tako.

Oni koji o kampanjama odlučuju kao da su cijepljeni protiv kreative, pa pozornost namjerno tjeraju od sebe. Igra se gotovo uvijek na najsigurniju kartu, nerijetko i na najjeftiniju, a rezultat su sterilna rješenja zbog kojih i agencije, iscrpljene besplatnim pitchevima i nerealnim rokovima, gube motivaciju da državnim institucijama uopće ponude nešto što bi moglo osvojiti pozornost. Šteta, jer zdravstvo, obrazovanje, sigurnost, infrastruktura, društvene inicijative i mnoge druge javne institucije obraćaju se građanima svaki dan.