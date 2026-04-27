Rasprodaja Varteksa: Ključni kvadrati na prodaju, investitori suzdržani

Dražba bez interesa za ključne nekretnine Varteksa vodi prema rasprodaji po sve nižim cijenama

Varaždinski tekstilni div, Varteks d.d. u stečaju, ušao je u odlučujuću fazu unovčenja svoje najvrjednije imovine. Prema najnovijim rješenjima Trgovačkog suda u Varaždinu i objavama na Fini, na prodaju je stavljen portfelj nekretnina ukupne utvrđene vrijednosti koja premašuje 15 milijuna eura.

Prema podacima i potvrdi stečajnog upravitelja Tomislava Đuričina, prodaje se kompletan varaždinski pogon, simboli nekadašnje industrijske moći, ali i dio imovine u Zagrebu, na Horvaćanskoj cesti 21.

Varaždinska jezgra

U središtu pažnje je glavni industrijski kompleks na Zagrebačkoj 94 u Varaždinu. Najvrednija cjelina (ID 59037), koja obuhvaća upravnu zgradu i dvorišta ukupne površine preko 2.000 m², procijenjena je na 2,85 milijuna eura, dok je početna cijena umanjena za 25 posto i iznosi 2,13 milijuna eura.

Tik uz nju po važnosti je i industrijska zgrada od preko 5.000 m² (ID 59049), procijenjena na 2,55 milijuna eura. Međutim, iako nadmetanje za ove kapitalne objekte počinje 6. svibnja, današnji podaci iz sustava otkrivaju da za najvrednije stavke trenutačno nema niti jednog uplatitelja jamčevine

Interes se zasad kanalizira isključivo prema rubnim dijelovima i manjim cjelinama. Tako je za kompleks procijenjen na milijun eura (ID 59011) evidentiran jedan uplatitelj, dok se po jedan interesent pojavio i za stavke od 980.000 eura (ID 59045) te 160.000 eura (ID 59019).

S obzirom na to da je rok za uplatu jamčevine za ove strateške objekte istekao upravo 27. travnja 2026., izvjesno je da će prva dražba proći bez pobjednika za ključne pogone. To otvara put prema drugom krugu nadmetanja u kojem će cijena zakonski pasti na 50 posto utvrđene vrijednosti. Ukoliko ni tada ne bude kupaca, sustav predviđa treću dražbu, dok u četvrtom krugu početna cijena može pasti na simboličnih 1,00 euro.

Zagrebački kvadrati i pravo prvokupa

Osim varaždinskih pogona, na prodaju su i atraktivni prostori u Zagrebu, na Horvaćanskoj cesti 21. Riječ je o dva poslovna prostora (oznake E-79 i E-80) ukupne površine oko 100 m² s pripadajućim spremištima, koji se prodaju isključivo kao skupni predmet za početnih 162.000 eura.

No, ovdje je priča drugačija jer je na tim nekretninama upisano razlučno pravo u korist Stjepana Čajića, dok tvrtka STYPE CS d.o.o. drži ugovorno pravo prvokupa. To znači da čak i ako netko ponudi najvišu cijenu na dražbi, STYPE CS može u roku od tri dana uskočiti i preuzeti nekretninu pod istim uvjetima.

Što preostaje?

Prodaja se odvija po modelu 'viđeno-kupljeno', a rokovi za uplatu kupovnine od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi jasno govore o namjeri suda da postupak privede kraju. Također, navedeno je kako sve troškove i poreze vezane uz prijenos vlasništva snosi kupac. Sljedeći ključni datum je 6. svibnja 2026., kada službeno počinje nadmetanje za varaždinske pogone. No, bez novih uplatitelja u zadnjim satima, taj će datum biti tek formalni uvod u ljetnu rasprodaju pod znatno nepovoljnijim uvjetima za stečajnu masu.