Fondovski milijuni dolaze tek nakon obitelji i poslovnih anđela

Na početku osnivači troše vlastita sredstva, zatim novac obitelji i prijatelja, a onda uskoče poslovni anđeli. Tek na kraju dolaze fondovi

U manje od dvije godine od osnutka splitski startup SplxAI prikupio je devet milijuna dolara investicija, ostvario uspješan exit iz investicije prodajom američkom gigantu Zscaleru i svojim osnivačima Anti Gojsaliću i Kristianu Kamberu nedavno donio čak dvije nagrade 'BestInvest': jednu za 'Osnivače godine', a drugu za 'Venture-capital ulaganje godine'.

Ta prošlogodišnja investicija od sedam milijuna dolara, koju je predvodio LAUNCHub Ventures uza sudjelovanje fondova Rain Capital, Inovo, Runtime Ventures, DNV Ventures i South Central Ventures, ujedno je dosad najveća početna (sjemenska) investicija u neki hrvatski startup.

Ta brzina i uspjeh rijedak su primjer na domaćoj startup-sceni, ali i dokaz da hrvatski startupovi mogu privući ozbiljan vanjski kapital – pod uvjetom da imaju pravi proizvod u pravome trenutku.