40 godina 'Mirkove cigare': Kako je Cibona pobijedila Agrokor

Na današnji dan, 15. travnja 1986., položen je kamen temeljac za ono što će postati jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih simbola – sportsko poslovni kompleks Cibona, s košarkaškom dvoranom i 92 metarskim tornjem. Gradnja je službeno započela u travnju 1986. godine, a cijeli je projekt nastao iz utrke da Zagreb dočeka Univerzijadu 1987. s ambicijom moderne metropole.