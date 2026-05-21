Na panel raspravi u Zagrebu čelnici Končara, Zagrebačke burze i Zagrebačke banke govorili o kapitalu, hrabrosti i rastu domaćih kompanija

Na panel raspravi pod nazivom 'Kako Hrvatska može razviti novu generaciju velikih kompanija?' okupili su se predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak, predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić, predsjednik Uprave Zagrebačke banke Dalibor Ćubela, osnivač i većinski vlasnik Bosqara Stjepan Orešković te predsjednik Uprave Bosqara Darko Horvat.

Kolak: smionost čini razliku između uspješnih i neuspješnih kompanija

Govoreći o tome što danas razlikuje uspješne kompanije od neuspješnih, Kolak je istaknuo brzinu prilagodbe i hrabrost u donošenju odluka.

– Onaj tko ima sposobnost brze prilagodbe, brže će doći do cilja. Preuzimanje odgovornosti i hrabrost donošenja odluka ono je što danas najviše nedostaje društvu. Smionost da se odvažite krenuti na neki put na kraju čini razliku između uspješnih i neuspješnih kompanija. I to je ono po čemu se Bosqar ističe – rekao je Kolak.

Osvrnuo se i na potencijal domaćih kompanija za međunarodni rast.

– Hrvatska jest mala zemlja, ali to ne znači da ne može stvarati velike sustave. Moguće je značajno skaliranje kompanija. Pitanje je koliko je cijeli ekosustav dovoljno snažan da podržava takve iskorake – poručio je.

Domaće tržište kapitala pokazuje novu dinamiku

Predsjednica Uprave Zagrebačke burze istaknula je kako domaće tržište kapitala posljednjih godina pokazuje novu dinamiku i sve veći interes malih ulagača nakon nekoliko uspješnih IPO-ova.

– Bosqar, tada još pod nazivom Meritus, već je 2019. pokazao da razumije američki način poslovanja na burzi i kako iskoristiti najbolje od hrvatskog tržišta kapitala, prije svega institucionalne investitore i mirovinske fondove. U manje od šest godina došli su do faze da svoje dionice nude retail ulagačima, što je brzina svjetlosti za hrvatsko tržište kapitala – rekla je Gažić.

Dodala je kako Hrvatska nije premalo tržište za stvaranje velikih regionalnih kompanija te da ovakvi iskoraci dodatno razvijaju domaću investicijsku kulturu i otvaraju prostor za nove velike kompanije.

Bez snažnih banaka nema velikih poduzetničkih priča

Predsjednik Uprave Zagrebačke banke naglasio je da razvoj velikih kompanija nije moguć bez kombinacije znanja, kapitala i spremnosti na preuzimanje rizika.

– S jedne strane morate imati tehnologiju i znanje, a s druge investitore koji su spremni preuzeti određeni rizik. Okosnica svega su upravo snažne kompanije koje žele napraviti iskorak i razvijati gospodarstvo. Bez snažnih banaka ne bi bilo ni ovakvih priča. Hrvatsko tržište treba dodatno jačati kako bi domaće kompanije mogle globalno rasti – zaključio je Ćubela.

Horvat: nema tajnog sastojka

Iza rasta kompanije ne stoji tajna formula, već dugoročno razmišljanje i međunarodna perspektiva, istaknuo je predsjednik Uprave Bosqara.

– Nema tajnog sastojka. Bio je to niz odluka i okolnosti na tržištu, ali prije svega ljudi koji razmišljaju izvan granica Hrvatske – rekao je Horvat.

Govoreći o najavljenom preuzimanju PIK Vrbovca, istaknuo je važnost zadržavanja strateških prehrambenih kapaciteta u domaćem vlasništvu.

– Vjerujem da je odlično za hrvatsko gospodarstvo da jedna hrvatska kompanija kupuje drugu hrvatsku kompaniju. Cilj nam je dodatno osnažiti samodostatnost domaće poljoprivrede – rekao je Horvat, dodavši kako Bosqar kroz vertikalu Future Food želi izgraditi jednu od najjačih prehrambeno-poljoprivrednih grupacija u regiji.

Orešković: jedina razlika jest usuditi se

Osnivač Bosqara naglasio je kako investitori na kraju uvijek najviše ulažu u ljude.

– Svaki ozbiljan investitor nakon due diligencea i financijskih analiza želi znati tko vodi kompaniju i koga može nazvati kada je to potrebno. Zato je ključno okupiti ljude s vizijom – rekao je Orešković.

Istaknuo je kako je kvaliteta ljudi bila temelj svih akvizicija i regionalnih širenja kompanije, uključujući preuzimanje Panvite u Sloveniji.

– Nikada ništa nismo napravili izvan kruga ljudi koje poznajemo i kojima vjerujemo – dodao je.

Govoreći o poduzetništvu općenito, zaključio je kako je ključ uspjeha uvijek isti.

– Jedina stvarna razlika između onih koji uspiju i onih koji ne uspiju jest – usuditi se – poručio je Orešković.