SpaceX pred najvećim izlaskom na burzu u povijesti

Uz ciljanu vrijednost od 1,75 bilijuna dolara i 21 banku u sindikatu, SpaceX se sprema srušiti sve dosadašnje rekorde Wall Streeta

SpaceX je 20. svibnja javno objavio prospekt za izlazak na burzu, čime je pokrenuo jedan od najdulje iščekivanih događaja u modernoj financijskoj povijesti. Kompanija Elona Muska planira uvrstiti dionice na Nasdaqu pod oznakom SPCX već 12. lipnja ove godine, po cijeni koja će biti utvrđena 11. lipnja, nakon roadshowa koji počinje 4. lipnja.

Ciljna vrijednost kompanije pri izlasku na burzu iznosi 1,75 bilijuna dolara, uz planirano prikupljanje oko 75 milijardi dolara svježeg kapitala. Ako se ostvari, to bi daleko nadmašilo dosadašnji rekord, Alibabin IPO iz 2014., koji je prikupio 21,8 milijardi dolara. Posao interno nosi kodni naziv Project Apex, a za njegovo izvođenje SpaceX je angažirao sindikat od 21 banke. Vodeću ulogu preuzeo je Goldman Sachs, iza kojeg slijede Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup i JPMorgan Chase.

Prihodi rastu, gubici ostaju

Financijski podaci iz prospekta otkrivaju pak složeniju sliku. SpaceX je u 2025. ostvario konsolidirane prihode od 18,67 milijardi dolara, uz operativni gubitak od 2,59 milijardi i prilagođenu EBITDA-u od 6,58 milijardi dolara. Ukupni neto gubitak u 2025. iznosio je oko 4,9 milijardi dolara. U prvom kvartalu 2026. trend se nastavio, pa su prihodi dostigli 4,69 milijardi dolara, no operativni gubitak iznosio je 1,94 milijarde dolara.

Ključni motor rasta tvrtke nedvojbeno je Starlink. Segment Connectivity, koji se pretežno oslanja na Starlink, ostvario je u 2025. prihode od 11,39 milijardi dolara, što je rast od gotovo 50 posto u odnosu na godinu ranije, uz operativnu dobit od 4,42 milijarde dolara. Kompanija je do kraja ožujka 2026. imala 10,3 milijuna pretplatnika i više od 9.600 lansiranih satelita.

Raketni segment, koji obuhvaća komercijalne lansirne usluge, za sada ostaje glavni gubitaš. U prvom kvartalu 2026. taj je segment ostvario svega 619 milijuna dolara prihoda uz operativni gubitak od 662 milijuna dolara.

Treba spomenuti i da je SpaceX u veljači 2026. dovršio spajanje s Muskovom tvrtkom za umjetnu inteligenciju xAI, koja je u trenutku transakcije bila vrednovana na 250 milijardi dolara, dok je SpaceX imao procijenjenu vrijednost od bilijun dolara. U trenutku sklapanja posla xAI je trošio otprilike milijardu dolara mjesečno, a kompaniju je u međuvremenu napustilo nekoliko suosnivača. Prema podacima iz prospekta, pravni sporovi nastali kao posljedica integracije xAI-a i društvene mreže X vjerojatno će kompaniju koštati 530 milijuna dolara.

Upravljanje i tko zapravo odlučuje

Prema prospektu, SpaceX izdaje dvije klase dionica. Dioničari klase A dobivaju jedan glas po dionici, dok dioničari klase B imaju deset glasova. Musk zadržava 85,1 posto ukupne glasačke kontrole, 12,3 posto kroz klasu A i 93,6 posto kroz klasu B, što dioničarima koji kupe dionice pri IPO-u ostavlja minimalan utjecaj na korporativno upravljanje. Dio njegove naknade vezan je uz ambiciozne dugoročne ciljeve poput osnivanja trajne ljudske kolonije na Marsu i izgradnje svemirskih podatkovnih centara.

Prospekt sadrži i 36 stranica čimbenika rizika. Među njima, ključna je regulatorna izloženost koja raste usporedno s poslovnim ambicijama kompanije, koncentracija glasačke moći u rukama jedne osobe te iznimna ovisnost o Starshipu, raketi čiji komercijalni uspjeh još nije potvrđen. Kompanija u prospektu sama navodi da Starship mora početi komercijalno dopremati terete na orbitu već u drugoj polovici 2026., što ostavlja malo prostora za eventualne tehničke zastoje.

Musk na pragu bilijuna

Uspješan IPO po ciljanoj vrijednosti imao bi izravne posljedice i za osobnu imovinu osnivača. Prema procjenama analitičara, Musk bi se time svrstao na popis prvih pojedinaca u povijesti čija imovina premašuje bilijun dolara, i to upravljajući s dvije javno uvrštene kompanije vrijedne više od bilijun dolara svaka, SpaceX-om i Teslom.

Analitičari procjenjuju da bi SpaceX u 2026. mogao dosegnuti prihode od oko 25 milijardi dolara, uz pretpostavku daljnjeg rasta broja Starlink pretplatnika i stabilne potražnje za komercijalnim lansiranjima. Ako IPO uspije po ciljanoj vrijednosti, SpaceX bi postao sedma najveća javno uvrštena kompanija na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji. Istodobno, tržište prati hoće li SpaceX postati okidač za širi val tehnoloških IPO-ova. OpenAI i Anthropic, dvije najvrednije privatne tvrtke u sektoru umjetne inteligencije, također pripremaju vlastite izlaske na burzu, a uspjeh Project Apexa mogao bi im znatno olakšati put.