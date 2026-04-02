Končar - D&ST povećao udjel u Ferokotlu na 82,5 posto

Končar - Distributivni i specijalni transformatori (Končar - D&ST) dodatno je povećao udio u kompaniji Ferokotao. U priopćenju objavljenom na stranicama Zagrebačke burze Končar – D&ST je objavio kako je tijekom veljače i travnja potpisao kupoprodajne ugovore o stjecanju 31,5 posto vlasničkog udjela u Ferokotlu. Prije ovog povećanja udjela Končar - D&ST je imao 51 posto udjela te je ovime povećao udio na 82,5 posto.

Podsjetimo, Končar - D&ST je sredinom studenoga 2023. kupio dodatnih 35 posto vlasničkog udjela u Ferokotlu nakon što je ranije držao 16 posto. Tim stjecanjem prešao je udio od 50 posto. Ferokotao je jedan od najvećih proizvođača kotlova za distributivne, energetske i specijalne transformatore u regiji, sa sjedištem u Donjem Kraljevcu te dugogodišnji važan dobavljač Končar D&ST-a.

Stjecanje većinskog udjela čelni ljudi Končar – D&ST-a tada su argumentirali činjenicom da je zelena tranzicija, koja je u zemljama Europske unije u punom zamahu, rezultirala velikom potražnjom za transformatorima, a jedna od ključnih komponenti za proizvodnju transformatora su transformatorski kotlovi. Stjecanjem većinskog udjela u Ferokotlu, kako su naveli, osigurana je pouzdana dobava transformatorskih kotlova čime je dodatno osnažena konkurentska prednost Končar D&ST-a na tržištu.

Tijekom prošle godine Ferokotao je proveo aktivnosti pripreme velikog investicijskog projekta. Projekt obuhvaća izgradnju novih proizvodnih pogona te nabavu suvremene opreme i strojeva, primarno u segmentima pripreme pozicija, MPT bravarsko-zavarivačkih procesa i procesa antikorozivne zaštite.

Podsjetimo, grupa Končar - D&ST ostvarila je lani dobit nakon oporezivanja od 142,6 milijuna eura, što je za 21,1 posto više, stoji u konsolidiranom financijskom izvješću. Poslovni prihodi iznosili su 519 milijuna eura (godinu ranije iznosili su 475,5 milijuna eura), što je rast od 9,1 posto. Prošle godine ostvarena je konsolidirana dobit prije oporezivanja od 173,7 milijuna eura, što je rast od 20,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.