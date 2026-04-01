Grupa Končar gradi portfelj od 700 MW obnovljivih izvora energije

Končar ubrzava ulazak u OIE projektima od kojih su neki već u pogonu, dok je većina u razvoju, a pritom razvija i baterijske sustave

Pored svojeg core-businessa proizvodnje opreme i usluga rješenja za energetiku, transport i industriju, Grupa Končar sve se više okreće obnovljivim izvorima energije (OIE). Posljednji projekt tvrtke Končar – obnovljivi izvori je manja solarna elektrana Otočac, ukupne snage 7,5 megavata (MW), za koju je prošlog mjeseca izrađen i objavljen elaborat zaštite okoliša. Međutim, kako su nam potvrdili u Končaru, cijeli Končarov portfelj projekata OIE iznosi oko 700 MW ukupne nazivne snage, od čega je dio u pogonu, dio u izgradnji, a većina u ranijim razvojnim fazama.

Iz strateških dokumenata Končara – Strategija Ljudi, tehnologije, investicije – Končar 2030 i Strategija održivosti 2024. – 2026. – proizlazi da do kraja ove godine Grupa Končar želi iz obnovljivih izvora osigurati 35 posto ukupne potrošnje energije i 100 posto potrošnje električne energije. Naravno, dio te energije se nabavlja na tržištu, od samih proizvođača energije iz obnovljivih izvora ili na CROPEX-u uz odgovarajuća jamstva podrijetla energije. No, dio toga doći će i iz vlastitih izvora.

- Od toga bi se 15 posto električne energije proizvodilo iz vlastitih izvora. U 2025. godini 28 posto ukupne potrošnje energije pokriveno je iz obnovljivih izvora, dok je električna energija iz OIE-a činila visokih 93 posto. Vlastite fotonaponske elektrane pokrivale su oko 10 posto potrošnje električne energije Grupe, uz stalan trend rasta – naveo je za Lider Darijo Runjić, izvršni direktor poslovnog područja Proizvodnja električne energije u Končaru.