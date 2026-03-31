Šerif Energetika s tri postrojenja prelazi u ruke britanskog fonda Ancala

InterCapital savjetovao prodaju triju biomasnih elektrana Ancali koja ovom akvizicijom značajno jača svoju prisutnost u regiji

InterCapital je danas službeno objavio kako je njihov tim za investicijsko bankarstvo djelovao kao ekskluzivni savjetnik za Šerif Grupu, vodeću hrvatsku drvoprerađivačku grupaciju, u postupku izdvajanja i prodaje tvrtke Šerif Energetika britanskom fondu Ancala. Ancala je vodeći neovisni upravitelj infrastrukture koji ovom akvizicijom značajno jača svoju prisutnost u regiji Srednje i Istočne Europe (CEE).

Fokus na strateško širenje

Ova transakcija predstavlja strateški zaokret za Šerif Grupu, označavajući njihov izlazak iz sektora proizvodnje električne energije kako bi se u potpunosti usredotočili na svoje temeljne drvoprerađivačke djelatnosti. S druge strane, za Ancalu ovo predstavlja logičan nastavak širenja.

Portfelj Šerif Energetike postaje peta kogeneracijska elektrana na biomasu u njihovoj regionalnoj platformi za obnovljive izvore energije, čime su dosegli ukupni instalirani kapacitet od 24,6 MWe.

Predmet prodaje bio je energetski segment Šerif Grupe koji obuhvaća tri moderna postrojenja u Glini, Karlovcu i Brinju, ukupnog kapaciteta 14,6 MWe instalirane snage. Sve tri elektrane imaju potpisane 14-godišnje ugovore o kupovini električne energije (PPA) s HROTE-om, s trajanjem do rujna 2031. u Glini, rujna 2034. u Karlovcu te srpnja 2035. u Brinju.

Osim samih elektrana, Šerif Energetika posjeduje i popratne objekte koji osiguravaju visoku energetsku učinkovitost sustava. To uključuje sušare za drvo, pilanu, tvornicu briketa te pogon za parenje drva, a svi ovi objekti u svom radu koriste toplinsku energiju proizvedenu u elektranama.