Končaru posao za češkog naručitelja vrijedan 47 milijuna eura

1. travnja 2026.
The Orlik Reservoir on Vltava River is largest hydroelectric dam in Czech Republic. Aerial view to important source of sustainable energy in European Union.

Lider/Hina
Končar je sklopio ugovor s češkim naručiteljem Litostroj Engineering o isporuci i puštanju u pogon generatora i motor‑generatora, ukupno vrijedan 46,9 milijuna eura bez PDV-a, objavio je Končar u srijedu.

Končar je, kako se navodi u objavi na Zagrebačkoj burzi, 31. ožujka sklopio ugovor s naručiteljem Litostroj Engineering za projekt dizajna, izrade, isporuke, nadzora nad montažom i puštanja u pogon novih generatora, novih motor-generatora kao i kompletnog monitoring sustava, u sklopu projekta modernizacije agregata Hidroelektrane Orlík.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 46,9 milijuna eura (bez PDV-a).

Realizacija projekta započinje u tekućoj godini, a dovršetak je predviđen tijekom 2033. godine.

Hidroelektrana Orlík jedna je od najvećih i najvažnijih hidroelektrana u Češkoj. Izgrađena je između 1954. i 1961. na rijeci Vltavi te predstavlja ključni objekt u sklopu sustava Vltavske kaskade.

Elektrana je u vlasništvu ČEZ Group, najveće energetske kompanije u Češkoj i jednog od vodećih energetskih sustava u središnjoj Europi.

Ovaj projekt strateški je značajan za Grupu Končar jer uključuje sudjelovanje više društava, istaknuli su iz Končara. Ugovor, kako se navodi, dodatno potvrđuje snažnu poziciju Končara u realizaciji zahtjevnih energetskih projekata usmjerenih na povećanje pouzdanosti i učinkovitosti elektroenergetske infrastrukture, uz istodobni doprinos ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

