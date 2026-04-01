Končaru posao za češkog naručitelja vrijedan 47 milijuna eura

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 46,9 milijuna eura (bez PDV-a), a dovršetak je predviđen tijekom 2033. godine

Končar je sklopio ugovor s češkim naručiteljem Litostroj Engineering o isporuci i puštanju u pogon generatora i motor‑generatora, ukupno vrijedan 46,9 milijuna eura bez PDV-a, objavio je Končar u srijedu.

Končar je, kako se navodi u objavi na Zagrebačkoj burzi, 31. ožujka sklopio ugovor s naručiteljem Litostroj Engineering za projekt dizajna, izrade, isporuke, nadzora nad montažom i puštanja u pogon novih generatora, novih motor-generatora kao i kompletnog monitoring sustava, u sklopu projekta modernizacije agregata Hidroelektrane Orlík.

Realizacija projekta započinje u tekućoj godini, a dovršetak je predviđen tijekom 2033. godine.

Hidroelektrana Orlík jedna je od najvećih i najvažnijih hidroelektrana u Češkoj. Izgrađena je između 1954. i 1961. na rijeci Vltavi te predstavlja ključni objekt u sklopu sustava Vltavske kaskade.

Elektrana je u vlasništvu ČEZ Group, najveće energetske kompanije u Češkoj i jednog od vodećih energetskih sustava u središnjoj Europi.

Ovaj projekt strateški je značajan za Grupu Končar jer uključuje sudjelovanje više društava, istaknuli su iz Končara. Ugovor, kako se navodi, dodatno potvrđuje snažnu poziciju Končara u realizaciji zahtjevnih energetskih projekata usmjerenih na povećanje pouzdanosti i učinkovitosti elektroenergetske infrastrukture, uz istodobni doprinos ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.