MK Group kupuje zrenjaninski Dijamant od Fortenove

Fortenova finalizira dvogodišnji izlazak iz poljoprivrednog sektora i fokusira se na trgovinu i pića, dok MK Group preuzima jednu od najmodernijih tvornica ulja u Europi

Kao što je i bilo za očekivati nakon što je prije nekoliko mjeseci prodala Zvijezdu plus osječkom Žitu, Fortenova grupa prodala je i svoju drugu uljaru, Dijamant iz Zrenjanina. Kupac je MK Group s kojim je Fortenova potpisala ugovor kojim bi jedna od najvećih srbijanskih kompanija trebala steći sto posto udjela u Dijamantu.

Vrijednost kupoprodajne tranaskacije nije objavljena, no može se pretpostaviti da je nešto viša od one koju je Fortenova postigla za Zvijezdu, za koju se nagađa da je prodana za stotinjak milijuna eura, budući da je Dijamant veći od Zvijezde. U pretprošloj godini Dijamant je ostvario 206 milijuna eura prihoda, što je 50 milijuna više od Zvijezde, njegova EBITD-a iznosila je 15,1 milijun eura (uz maržu od 7,3 posto), a Zvijezdina 13,4 milijuna eura (marža 6,9 posto). Transakcija će biti dovršena nakon dobivanja odobrenja nadležnih regulatornih tijela za zaštitu konkurencije.

- Kupoprodajom Dijamanta zaključujemo vrlo intenzivne dvogodišnje aktivnosti postupnog izlaska iz poljoprivredne djelatnosti. Pronašli smo dobre partnere koji nude razvoj i daljnje jačanje. U proteklom razdoblju kompaniju smo stabilizirali, otplatili dugove nastale prije 2017. godine, modernizirali dio tvornice star više od 40 godina ulaganjem od preko 40 milijuna eura vlastitih sredstava. Udvostručili smo proizvodne kapacitete, poboljšali konkurentnost i povećali tržišne udjele. Danas Dijamant ima tvornicu koja je među tehnološki najmodernijima u industriji. Zadovoljan sam i jer smo sve vrijeme održavali socijalni dijalog i poboljšavali materijalne uvjete zaposlenih.

Ukratko, osigurali smo preduvjete za novu razvojnu fazu koje će, siguran sam, MK Group znati iskoristiti. Ovaj potpis je prvi korak prema našem izlasku iz vlasničke strukture Dijamanta i nadamo se da će se cjelokupan proces zaključiti u očekivanom roku, kako bi kompanija nastavila daljnji razvoj. Želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama iz Dijamanta, Fortenova grupe i MK Group koji su ovu transakciju uspješno priveli kraju te poželjeti puno uspjeha kolegama u Dijamantu.

Ovom transakcijom završavamo izlazak iz poljoprivredne industrije i industrije jestivih ulja i prerađevina. Ona je dio procesa optimizacije portfelja i izlaska iz djelatnosti koje više nisu naš strateški smjer. Fokus Fortenova grupe usmjeren je na sektor trgovine, logistike i komercijalnih nekretnina te pića - poručio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

MK Group jedna je od najvećih srbijanskih kompanija koja je svoj razvoj fokusirala na tri glavna područja: agro-prehranu, turizam i nekretnine te energetiku iz obnovljivih izvora. Njezin poljoprivredno-prehrambeni segment obuhvaća ratarstvo, stočarstvo, šećerane, mesnu industriju i preradu hrane. Grupacija se pozicionira kao jedan od najvećih vertikalno integriranih agribiznisa u regiji, od primarne proizvodnje do finalnog prehrambenog proizvoda.

- Ova akvizicija predstavlja važan korak u daljnjem razvoju naše MK Agri-Food divizije i još jednom potvrđuje dugoročnu ambiciju MK Group da bude predvodnik u regionalnoj prehrambeno-poljoprivrednoj industriji. Investicijom potvrđujemo našu spremnost da podržimo kompanije s visokim potencijalom rasta i nastavimo širenje poslovnog ekosistema. Uvjeren sam da će prijenos našeg know-how-a, iskustva i ekspertize, koji su izgrađeni kroz dugogodišnje upravljanje poljoprivrednim i prehrambenim kompanijama, omogućiti Dijamantu značajna unaprjeđenja u procesima, kvaliteti i inovacijama, kao i kreiranje dodatne vrijednosti za zaposlene, potrošače, partnere i cijelu industriju - izjavio je Mihailo Janković, generalni direktor MK Group.