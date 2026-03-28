Netipičan startup koji nije morao tražiti investitore i klijente

Spletom okolnosti pravnica Nataša Zec upoznala je američke investitore koji su joj ponudili da pokrene vlastiti biznis s njihovim kapitalom

Iako je po struci pravnica, karijerni put Natašu Zec odveo je u potpuno neočekivanom smjeru. Nakon kratkog zaposlenja u odvjetničkom uredu, deset je godina provela u IT tvrtkama te stekla duboko znanje o dotad joj nepoznatoj IT industriji. Najprije je radila pet godina u Asseccu, a zatim jednako toliko godina u hrvatskoj IT tvrtki Serengeti, u kojoj je iz pozicije pravnice prešla na funkciju direktorice općih i operativnih poslova.

Pred kraj tog razdoblja igrom slučaja i spletom različitih okolnosti upoznala je investitore iz američke grupacije Bridgewest ​s kojima je 2022. osnovala tvrtku Pontis Technology, na čijem je čelu danas.

– Ideja je u početku bila sasvim drukčija, razgovarali smo o drugom poslu. Međutim, u razgovoru su prepoznali moje iskustvo u IT-u, sve što sam prošla, znanje koje sam stekla svih tih godina, i predložili osnivanje IT kompanije u Hrvatskoj – prisjeća se Zec kojoj je danas drago što se upustila u sasvim nepoznato iskustvo vođenja IT tvrtke.