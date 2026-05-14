U pet mjeseci riješeno tek 34 tisuće predmeta za inkluzivni dodatak

Zaostatak je i dalje veći od 100 tisuća predmeta. Ako se sustav ne ubrza, za njihovo rješavanje trebalo bi još oko 500 dana.

Ako se sustav socijalne skrbi dodatno ne ubrza, za rješavanje postojećih predmeta za inkluzivni dodatak bit će potrebno još najmanje 500 dana. I to pod potpuno nerealnom pretpostavkom da od danas više ne pristigne nijedan novi zahtjev.

Proizlazi to iz najnovijih podataka prema kojima je trenutačno u tijeku i dalje više od 100 tisuća postupaka za priznavanje prava na inkluzivni dodatak. Od početka prosinca do sredine svibnja riješeno je oko 34 tisuće predmeta, odnosno oko 200 predmeta dnevno. Taj broj ne odnosi se samo na rješenja o priznavanju prava, nego i na odbijene zahtjeve, jer se i oni računaju kao predmeti koji su obrađeni i zatvoreni.

No broj pozitivnih rješenja u istom je razdoblju porastao znatno manje. U prosincu je bilo doneseno više od 210 tisuća rješenja o priznavanju prava, a sada ih je više od 223 tisuće, što znači da je broj pozitivnih rješenja povećan za oko 13 tisuća. Preostalih približno 21 tisuću riješenih predmeta odnosi se na zahtjeve koji nisu završili priznavanjem prava. Drugim riječima, u zadnjih pet i pol mjeseci znatan dio riješenih predmeta bio je odbijen.