Osiguravatelji u 2025. isplatili 1,2 milijarde eura šteta

Kućanstva i poduzetnici u Hrvatskoj i dalje su često nedovoljno osigurani, dok klimatski događaji i troškovi šteta sve brže rastu.

Hrvatski osiguravatelji u 2025. isplatili su više od 1,2 milijarde eura šteta, rečeno je u četvrtak na Hrvatskim danima osiguranja 2026., 13. izdanju skupa industrije osiguranja u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO).

Predsjednica Upravnog odbora HUO-a i članica Uprave Croatia osiguranja Vesna Sanjković upozorila je da rizici kojima su izloženi građani i poduzetnici postaju sve složeniji, dok je hrvatsko tržište osiguranja i dalje obilježeno relativno niskom penetracijom osiguranja u odnosu na razinu rizika.

Rastu štete, ali i rizici

– Klimatski događaji sve su češći i intenzivniji, troškovi šteta rastu, a hrvatsko tržište i dalje bilježi relativno nisku penetraciju osiguranja u odnosu na razinu rizika. To znači da su kućanstva i poduzetnici često nedovoljno osigurani, osobito kada je riječ o imovini i katastrofalnim rizicima. U 2025. osiguravatelji su u Hrvatskoj isplatili više od 1,2 milijarde eura šteta, što jasno pokazuje kolika je stvarna uloga osiguranja u zaštiti građana i gospodarstva – istaknula je Sanjković.

Dodala je da industrija mora kontinuirano jačati otpornost u sve neizvjesnijem društvenom i gospodarskom okruženju, pri čemu važnu ulogu imaju i nove tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, koje već omogućuju bržu procjenu, obradu i isplatu šteta.

Da se sektor nalazi pred novom kartom rizika, u kojoj se isprepliću geopolitika, volatilnost financijskih tržišta i rastući zahtjevi za stabilnošću financijskog sustava, poručio je predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman. Naveo je da hrvatsko tržište osiguranja, s oko 2,1 milijarde eura premije, ostaje strukturno stabilno i relativno predvidivo, uz dominantan udio neživotnih osiguranja, prije svega autoosiguranja.

– Geopolitički i tržišni šokovi postali su uobičajeni, a njihovi se učinci sve brže prelijevaju na cijene energenata, financijska tržišta, inflaciju i realno gospodarstvo, pa tako i na bilance osiguratelja. Aktualni geopolitički rizici na osiguravatelje prije svega djeluju kroz inflaciju, rast cijena energije i volatilnost financijskih tržišta, što kratkoročno pritišće vrijednost ulaganja i kapitalnu poziciju – rekao je Žigman.

Nova faza za tržište osiguranja

Naglasio je i da rizici više nisu samo financijski, nego sve češće operativni i digitalni. Kibernetički napadi, kako je rekao, postaju novi kanal geopolitičkih sukoba, zbog čega stabilnost financijskog sektora danas ne ovisi samo o adekvatnom kapitalu, nego i o operativnoj i digitalnoj otpornosti, upravljanju ICT rizicima, nadzoru nad trećim stranama i spremnosti na krizne scenarije.

Na konferenciji je istaknuto da sektor osiguranja ulazi u novu fazu razvoja, obilježenu ubrzanom digitalizacijom, regulatornim izazovima i rastućim očekivanjima korisnika. U takvim okolnostima industrija se sve više okreće prediktivnom i proaktivnom upravljanju rizicima, digitalizaciji proizvoda i procesa te personaliziranim rješenjima.

Zamjenik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Tomislav Radoš poručio je da je Hrvatskoj potrebna jedinstvena strategija razvoja tržišta osiguranja.

– Hrvatska treba jedinstvenu strategiju razvoja tržišta osiguranja koja će, u skladu s europskim smjernicama i strateškim okvirom koji predvode EIOPA i nacionalni regulatori, dodatno potaknuti razvoj tržišta osiguranja kao važnog segmenta gospodarstva i društva – izjavio je Radoš.