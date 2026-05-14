FiberWeek: Od svjetlovoda do AI-ja: Konferencija o novoj digitalnoj Europi

Razvoj AI-ja i digitalne ekonomije više nije moguće promatrati odvojeno od pitanja energije, fizičke infrastrukture i otpornosti sustava

Dvadeseto izdanje međunarodne konferencije FiberWeek završilo je u Postirama na otoku Braču nakon tri dana rasprava koje su jasno pokazale koliko se posljednjih godina promijenila sama definicija digitalne infrastrukture. Ono što je prije dva desetljeća bila prvenstveno konferencija posvećena svjetlovodnim tehnologijama danas je postalo mjesto edukacije i susreta telekom industrije, energetskog sektora, AI tvrtki, podatkovnih centara, regulatora, sigurnosnih stručnjaka i akademske zajednice.

Na ovogodišnjem FiberWeeku sudjelovalo je više od 250 sudionika, uz predavače i goste iz Hrvatske, Belgije, Italije, Španjolske, Velike Britanije, Češke, Njemačke i drugih europskih zemalja.

Program konferencije obuhvatio je teme od razvoja svjetlovodnih i kvantnih komunikacijskih tehnologija do umjetne inteligencije, podatkovnih centara, energetike i kibernetičke sigurnosti, ali kroz većinu panela i predavanja provlačila se jedna zajednička poruka: razvoj umjetne inteligencije i digitalne ekonomije više nije moguće promatrati odvojeno od pitanja energije, fizičke infrastrukture i otpornosti sustava.

Posebno velik interes izazvale su rasprave o AI infrastrukturi i ulozi telekom operatora u novom tehnološkom okruženju. Panel "Is Croatia Ready for AI Infrastructure?" otvorio je pitanja ulaganja u podatkovne centre, raspodjele troškova razvoja infrastrukture, regulatornih izazova i stvarne spremnosti Hrvatske za AI ekonomiju koja će tražiti znatno veće energetske i mrežne kapacitete nego dosadašnji digitalni sustavi.

U više rasprava moglo se čuti kako se AI još uvijek prečesto promatra kao "softverska tema", dok se puno manje govori o fizičkoj infrastrukturi bez koje takvi sustavi ne mogu funkcionirati. Upravo zato FiberWeek ove je godine velik dio fokusa prebacio na energetiku i podatkovne centre, odnosno na pitanje kako uopće osigurati energiju i kapacitete potrebne za razvoj buduće AI infrastrukture.

Treći dan konferencije bio je gotovo u cijelosti posvećen energetskom sektoru. Raspravljalo se o modernizaciji elektroenergetskih mreža, integraciji podatkovnih centara u regionalne energetske sustave, mogućnostima korištenja otpadne topline iz data centara te ulozi svjetlovodnih senzorskih sustava u nadzoru i upravljanju energetskom infrastrukturom.

Veliku pažnju privukla su predavanja o primjeni distribuiranih svjetlovodnih senzorskih sustava (DAS/DTS) u geotermalnim projektima i elektroenergetici, kao i prezentacije sustava za monitoring prijenosnih vodova i hidroenergetskih postrojenja u stvarnom vremenu. Posebno zanimanje izazvalo je predstavljanje prvog AI-upravljanog pametnog baterijskog sustava razvijenog u Hrvatskoj, što je otvorilo raspravu o tome koliko će upravljanje energijom u budućnosti postati podatkovni i AI problem, a ne samo infrastrukturni.

Jedna od zanimljivijih karakteristika ovogodišnjeg FiberWeeka bilo je upravo snažno povezivanje telekomunikacijskog i energetskog sektora. Tijekom više panela sudionici su isticali da se granice između tih industrija ubrzano brišu: svjetlovodne mreže postaju dio energetskih sustava, energetska stabilnost postaje preduvjet razvoja AI-a i cloud infrastrukture, a podatkovni centri sve više ulaze u područje energetskog planiranja i strateške infrastrukture.

Uz AI i energetiku, važan dio programa bio je posvećen kvantnim tehnologijama i kibernetičkoj sigurnosti. Predstavljeni su projekti razvoja hrvatske kvantne komunikacijske infrastrukture, dok su sigurnosni stručnjaci govorili o konkretnim napadima na kritične sustave, trendovima u cyber prijetnjama te stvarnim problemima s kojima se organizacije suočavaju kada incident više nije teorijski scenarij nego operativna realnost.

Za razliku od velikog broja tehnoloških konferencija koje ostaju na razini općih trendova i marketinških prezentacija, FiberWeek je i ove godine velik dio programa temeljio na konkretnim infrastrukturnim problemima, edukaciji i praktičnim iskustvima iz industrije. Umjesto apstraktnih rasprava o "digitalnoj transformaciji", govorilo se o prijenosnim mrežama, energetskim kapacitetima, regulativi, svjetlovodnim mjerenjima, sigurnosti kritične infrastrukture i stvarnim ograničenjima razvoja AI sustava.

Možda upravo zato FiberWeek nakon dvadeset godina i dalje uspijeva zadržati specifičnu poziciju unutar regionalne tehnološke scene. Nakon završetka jubilarnog izdanja organizatori su potvrdili nastavak konferencije i iduće godine.