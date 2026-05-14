Cijene plastike udvostručene, troškovi se već prelijevaju na kupce

Rat na Bliskom istoku podignuo je nabavne cijene polimera za sto posto, a domaće tvrtke upozoravaju da će poskupljenja osjetiti i potrošači

Cijena granulata polietilena, jedne od najvažnijih sirovina za proizvodnju plastike, udvostručila se u samo dva mjeseca zbog sukoba na Bliskom istoku. Krajem veljače 2026. tona LDPE filma, plastičnog materijala koji se koristi za ambalažu i pakiranje, na europskom tržištu stajala je između 1050 i 1180 eura, a krajem travnja cijena je skočila na 2100 do 2600 eura po toni.

Za hrvatske proizvođače plastike to znači da je ulazna cijena osnovne sirovine dosegnula razinu prodajne cijene gotovog proizvoda iz prošle godine.