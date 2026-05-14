Još jedna kompanija nadomak tržišne vrijednosti od 1.000 milijardi dolara

Snažna potražnja za čipovima pozicionirala Južnu Koreju u središte azijskog procvata umjetne inteligencije

Južnokorejski proizvođač poluvodiča SK Hynix nadomak je tržišne vrijednosti od 1.000 milijardi dolara, svega nekoliko tjedana nakon što je i elektornički div Samsung Electronics premašio tu brojku, budući da je snažna potražnja za čipovima pozicionirala Južnu Koreju u središte azijskog procvata umjetne inteligencije.

Cijena dionice SK Hynixa ove je godine i više nego utrostručena, nakon što su u cijeloj 2025. porasla za nevjerojatnih 274 posto, potaknuta potražnjom sektora umjetne inteligencije i za konvencionalnim memorijskim čipovima i za memorijskim čipovima visoke propusnosti (HBM), koji se upotrebljavaju u serverima za AI.

Ako SK Hynix premaši vrijednost 1.000 milijardi dolara i tako se pridruži Samsungu, Južna Koreja postat će prva država uz SAD koja ima više od jedne kompanije tako velike tržišne vrijednosti.

O kakvoj je golemoj vrijednosti riječ, može za usporedbu poslužiti vrijednost hrvatskog BDP-a u tekućim cijenama, koji je lani iznosio oko 93 milijarde eura ili otprilike 108 milijardi dolara.

Početkom mjeseca Samsung je postao prva južnokorejska kompanija čija je vrijednost premašila bilijun dolara. Ipak, prvo mjesto na ljestvici najvećih azijskih kompanija po tržišnoj vrijednosti, uz vrijednost od 1.830 milijardi dolara, drži tajvanski TSMC.

Ta tri proizvođača čipova i njihovi rekordni prihodi stavili su u prvi plan ključnu ulogu azijskih kompanija u svjetskom lancu opskrbe za AI.

Prije 16 mjeseci SK Hynix vrijedio je manje od 100 milijardi dolara, a sada se po tržišnoj vrijednosti približava američkom maloprodajnom divu Walmartu i kompaniji Berkshire Hathaway, investicijskom instrumentu legendarnog investitora Warrena Buffetta.

Tržišna kapitalizacija SK Hynixa iznosila je otprilike 948 milijardi dolara, prema cijeni dionica od srijede. U četvrtak je cijena dionice SK Hynixa kliznula za 0,48 posto.