Tvrtke i tržišta
Nova članica Uprave Studenca, promjene na čelu E.ON-ove tvrtke
21. siječnja 2026.
foto
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Matija Subašić-Maras imenovana je članicom Uprave i glavnom operativnom direktoricom za ljudske resurse kompanije. Kako je priopćeno, ovom promjenom prvi put u Upravu dolazi osoba odgovorna za upravljanje ljudskim potencijalima.Odgovornost za poslovno područje preuzima od Tatjane Jukić, dosadašnje direktorice upravljanja ljudskim potencijalima, koja nakon pet godina u Studencu nastavlja profesionalni put izvan kompanije.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci