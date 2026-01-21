Tvrtke i tržišta

Nova članica Uprave Studenca, promjene na čelu E.ON-ove tvrtke

21. siječnja 2026.
Matija Subašić-Maras

Matija Subašić-Maras

foto
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Matija Subašić-Maras imenovana je članicom Uprave i glavnom operativnom direktoricom za ljudske resurse kompanije. Kako je priopćeno, ovom promjenom prvi put u Upravu dolazi osoba odgovorna za upravljanje ljudskim potencijalima.Odgovornost za poslovno područje preuzima od Tatjane Jukić, dosadašnje direktorice upravljanja ljudskim potencijalima, koja nakon pet godina u Studencu nastavlja profesionalni put izvan kompanije.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Matija Subašić-maras#Studenac#E.on Distribucija Plina#Nikola Novaković#Predrag Samardžija
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right