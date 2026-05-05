Otpornost poduzeća na šokove postaje ključ opstanka

Banke sada traže dokaze o sposobnosti anticipacije i upravljanja budućim rizicima prilikom odobravanja kredita.

I u ovako ludim geopolitičkim vremenima kada liježemo u jednome svijetu, a budimo se u drugom, 'show must go on'. Poslovanje gura dalje, prilagođavajući se silom prilika novim uvjetima. No, nije problem samo prilagoditi se novim kanalima dobave, novim partnerima ili tržištima nego i banke mijenjaju pravila igre. Ne toliko kamate, kolaterale ili rizike nego kriterije odobravanja koji se s prošlosti (povijest poslovanja) i sadašnjosti (tekući KPI-jevi) okreću budućnosti – procjeni budućih rizika i sposobnosti poduzeća da ih amortizira. Prvi su put to artikulirano (i javno) izrekli vodeći bankari na nedavnom Liderovom Financijskom forumu. O tome smo, također, nedavno, pisali detaljnije. No, zanimalo nas je što to konkretno znači za poduzetnike koji traže financiranje, točnije, kako je uopće moguće predvidjeti budućnost i još se za nju pripremiti?

Konzultantica za financijsko poslovanje poduzeća, Alma Krpan, kaže kako to podrazumijeva otpornost poduzeća na šokove, točnije, to da su na vrijeme prepoznali koji su rizici u poslovanju, adresirali ih i njima se aktivno bave. - Banke se povećanim rizicima i njihovim utjecajem na poslovanje klijenata aktivno bave, i to sustavno. Dok sam radila sektoru upravljanja rizicima u banci svaka ovakva nestabilnost promatrala se kroz prizmu utjecaja na poslovanje klijenata. Na koje djelatnosti će imati najveći učinak? S koje će strane 'udariti' klijente - s nabavne ili prodajne? Koliko dugo će trajati? Ovisno o odgovorima razrađivali su se scenariji - osnovni, negativni i izrazito negativni, kako bi se na vrijeme procijenilo gdje su ranjive točke i kako se pozicionirati. U okruženju koje obilježavaju brze promjene i 'šamaranja' sa svih strana, vrlo je važno da i poduzeća kontinuirano procjenjuju i aktivno minimiziraju svoje rizike, kako bi bila otporna na šokove – tumači Krpan.