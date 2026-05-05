U IMC Priora izvedene prve robotski asistirane ginekološke operacije

Na simpoziju 'Primjena robotike u ginekologiji' predstavljena domaća iskustva u Da Vinci asistiranim zahvatima u ginekologiji

Više od 900 zahvata uz asistenciju robotske tehnologije Da Vinci dosad je izvedeno u Hrvatskoj, od čega najviše u urologiji, a odnedavno se izvode i u ginekologiji. To se moglo čuti na stručnom simpoziju 'Primjena robotike u ginekologiji' koju je u Čepinu organizirala IMC Priora u suradnji s tvrtkom Sofmedica.

Robotska kirurgija u ginekologiji, s naglaskom na praktična iskustva, kliničke rezultate i prednosti za pacijente, bile su glavne teme simpozija. Iskustva iz primjene okupljenima su prenijeli ginekolozi iz IMC Priore - dr. Marko Jovanovac i dr. Dimitrije Milojković. Kako su se složili, primjena robotske kirurgije donosi prednosti i pacijentima i kirurzima, zbog čega je treba učiniti što dostupnijom. U ginekologiji se počela primjenjivati 2005. godine, a danas se u toj grani medicine izvede oko 30 posto svih zahvata uz pomoć Da Vinci tehnologije. U Hrvatskoj se zahvati uz pomoć ove tehnologije izvode odnedavno, u IMC Priori gdje su pod vodstvom dr. Milojkovića u veljači izvedene prve robotske ginekološke operacije u Hrvatskoj, uključujući i histerektomiju.

- Više od 100 Da Vinci operacija bilo je upravo u Priori. Prednosti su i za kirurge i za pacijente višestruke. Uz Da Vincija, kirurg ima četiri ruke kojima istovremeno operira, dok robotski krakovi imaju nevjerojatnu pokretljivost s rasponom do 540 stupnjeva i milimetarskom preciznošću. Da Vinci nam pruža iznimno precizan vizualni 3D prikaz svih anatomskih struktura, što nam omogućuje izvođenje zahvata na vrlo uskim područjima, s milimetarskom preciznošću. Sve to povećava sigurnost zahvata te smanjuje krvarenje, kao i rizik od komplikacija. Ipak naglasio bih da je robot alat, a čovjekova stručnost i empatija jest ono što liječi ljude - naveo je dr. Jovanovac.

Brži oporavak i povratak svakodnevnom životu

Doktor Dimitrije Milojković je istaknuo kako je cilj simpozija upoznati širu javnost sa svim prednostima inovativne Da Vinci robotske tehnologije, jer omogućuje pacijenticama kraći postoperativni tijek i oporavak, te brži povratak svakodnevnom životu.

- Pacijenticama je robotski asistirana operacija bitno skratila trajanje boravka u bolnici, u prosjeku su pacijentice ležale dva dana, što je puno kraće od otvorene kirurgije, ali i od laparoskopije – rekao je dr. Milojković.

Zorica Martić, predsjednica Udruge žena oboljelih od endometrioze 'Ja sam 1 od 10', podsjetila je na poražavajuću činjenicu da ženama treba 10 do 12 godina da se postavi dijagnoza endometrioze. Posebno se osvrnula na izlaganje dr. Gabriela Mitroija iz Centra za endometriozu iz Bukurešta koji je govorio o prednostima korištenja robotske kirurgije u liječenju endometrioze.

- Nama u udruzi je najvažnije da se u Republici Hrvatskoj događaju promjene koje su vidljive. Prije nekoliko godina se nije ni govorilo o endometriozi, a danas, kada naša udruga obilježava pet godina postojanja, pričamo o modernim, suvremenim načinima operacija i bržim oporavcima. Uvjerena sam da smo na putu ka europskim i svjetskim trendovima, te smatram da je i ovaj simpozij jedan dobar korak za jačanje samog sustava – rekla je Martić