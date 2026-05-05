Njemački izvoz ove godine će stagnirati, Audi strahuje od carina

Zbog rata na Bliskom istoku i skupih energenata, njemačka komora predviđa stagnaciju izvoza, dok Audi strahuje od rasta američkih carina

Njemački izvoz ove godine će stagnirati, objavila je u utorak Njemačka industrijska i gospodarska komora (DIHK), revidiravši prethodnu prognozu blagog rasta, budući da se kompanije iz najvećeg europskog gospodarstva suočavaju s poremećajima u opskrbnim lancima i neizvjesnosti zbog rata na Bliskom istoku.

DIHK ranije je predviđala rast izvoza robe i usluga za jedan posto u tekućoj godini.

"Svjetsko gospodarstvo u kriznom je stanju i kompanije osjećaju izravan učinak", rekao je čelnik za vanjsku trgovinu DIHK-a Volker Trier.

Anketa komore o prognozama za svjetsko poslovanje u kojoj je sudjelovalo 4.500 njemačkih kompanija koje posluju u inozemstvu pokazala je da 46 posto ključnim rizikom za poslovanje smatra visoke cijene energije, što je dvostruko više nego ujesen 2025. godine.

Kao ključni rizik za poslovanje 40 posto navelo je poremećaje u opskrbnim lancima, dok je 37 posto kompanija navelo na cijene sirovina, pokazala je anketa DIHK-a.

Pesimističnije prognoze

Čelnici kompanija izrazili su veći pesimizam i kad je riječ o srednjoročnim prognozama, pri čemu 32 posto ispitanih očekuje pogoršanje ekonomskih uvjeta u nadolazećih 12 mjeseci u uvjetima poremećaja u globalnim opskrbnim lancima zbog rata u Iranu.

U odnosu na prethodnu DIHK-ovu anketu, provedenu prije početka američko-izraelskog rata u Iranu, brojka je uvećana za osam postotnih bodova.

"Ovdje nije riječ samo o usporavanju gospodarstva. Neizvjesnost postaje odlučujući čimbenik", rekao je Trier.

Ipak, utjecaj ovisnosti njemačkih kompanija koje posluju u inozemstvu o uvozu nafte i plina iz zemalja Perzijskog zaljeva ovisi o njihovom geografskom položaju, objasnili su autori ankete.

Kompanije koje se nalaze najbliže zoni sukoba te one u azijsko-pacifičkoj regiji, uz iznimku Kine, uglavnom sa skepticizmom gledaju na nadolazećih nekoliko mjeseci.

S druge strane, tvrtke koje posluju u Kini, Sjedinjenim Američkim Državama i članicama južnoameričkog Mercosura ostale su relativno optimistične, pokazala je anketa.

Utjecaj američkih carina na automobilsku industriju

Iz Audija, pak, koji ovog ljeta namjerava na američko tržište plasirati svoj najveći SUV, danas su komunicirali bojazan da će podizanje američkih carinskih stopa na uvoz automobila iz Europske unije.

"Jedno je jasno: budu li te carine nametnute, značajno će opteretiti našu kompaniju", rekao je financijski direktor kompanije Jürgen Rittersberger, dodavši da Audi još uvijek procjenjuje situaciju.

Proizvođač luksuznih automobila iz sastava Volkswagen Grupe na osobitom je udaru američkih trgovinskih barijera jer nema vlastitu proizvodnju u toj zemlji i za isporuke američkim kupcima oslanja se na uvoz iz Europe i Meksika. Izgradnja proizvodne baze u Sjedinjenim Američkim Državama već je dugo predmet razgovora u njemačkoj kompaniji. Rittersberger je rekao da Audi sada razmatra razne mogućnosti s matičnim Volkswagenom.

"Bez političke podrške u obliku subvencija, smanjenja carina ili sličnih mjera bit će nam teško", istaknuo je direktor.

Audi je potvrdio prognozu prihoda za 2026. godinu u koju nije uračunato moguće povisivanje američke carinske stope, koja trenutačno iznosi 15 posto. Već taj namet Volkswagen Grupu košta oko četiri milijarde eura u godini. Pod pritiskom carina i oštre konkurencije kineskih proizvođača Volkswagenove podružnice već su počele smanjivati troškove i unositi izmjene u ponudu automobila, priopćili su iz Grupe. Audi tako namjerava do 2029. godine ugasiti 7.500 radnih mjesta.