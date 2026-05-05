Europska komisija povećala potrošnju na konzultante za 400 posto

Potrošnja Komisije na stručnjake za energetsku i klimatsku politiku izaziva zabrinutost zbog potencijalnog sukoba interesa

Potrošnja Europske komisije (EK) na konzultante koji rade na energetskoj i klimatskoj politici povećala se za više od 400 posto od 2014. godine, dok Komisija angažira dodatnu radnu snagu za svoj opsežan i birokratiziran program. Oslanjanje na konzultantske tvrtke izazvalo je kritike zbog mogućih sukoba interesa, jer savjetodavne firme istodobno rade na oblikovanju politika za izvršno tijelo EU-a i lobiraju za industriju o istim temama, prenosi Financial Times.

Ukupno gledano, potrošnja na vanjske savjetodavne usluge u svim područjima politike porasla je za 173 posto na 1,45 milijardi eura između 2014. i 2024., prema najnovijim dostupnim podacima Komisije koje su analizirali klimatska nevladina organizacija Aria i FT.

U području klime i energetike, gdje je EU znatno proširio zakonodavni rad u okviru klimatskog zakona iz 2019. (Zeleni plan), potrošnja na konzultante porasla je za 433 posto na 127 milijuna eura u istom razdoblju. Zeleni plan smatra se ključnim nasljeđem aktualne predsjednice Komisije Ursule von der Leyen i obvezuje EU da do 2050. smanji emisije stakleničkih plinova na neto nulu.

Nedostatak vlastitog znanja razlog je potražnje za konzultantima

No, također je rezultirao velikim brojem zakona za tranziciju gospodarstva i zaštitu okoliša, koje industrijske udruge sada žele smanjiti, tvrdeći da je pretjerana regulacija jedan od glavnih razloga sporog gospodarskog rasta EU-a. Neki ključni propisi, poput pravila o izvještavanju o okolišu i zabrane motora s unutarnjim izgaranjem od 2035., već su ublaženi kao odgovor na zabrinutosti industrije. Povećano oslanjanje na konzultante dolazi u trenutku kada se Komisija priprema za reorganizaciju osoblja kasnije ove godine, s ciljem boljeg korištenja umjetne inteligencije u oblikovanju politika.

- Uvijek je bio strukturni problem što nisu dali prioritet razvoju vlastitog stručnog znanja, a nemaju ni dovoljno sredstava za to - rekao je Kenneth Haar iz organizacije Corporate Europe Observatory.

Haar je dodao da Komisija ima pravila o sukobu interesa, ali 'pitanje je koliko ih ozbiljno shvaća'. Komisija je odgovorila da nije neobično koristiti vanjsku ekspertizu i nije dodatno komentirala svoj pristup tim pravilima.

- To je bio slučaj u kontekstu širenja zelenih politika EU-a, osobito Europskog zelenog plana, gdje su složena struktura i brojni zakonodavni prijedlozi zahtijevali korištenje vanjskih stručnih usluga - rekli su iz Komisije.

BlackRock i Guidehouse pod lupom europskih institucija

No, korištenje vanjskih savjetnika izazvalo je zabrinutost nadzornih institucija zbog mogućih sukoba interesa. Godine 2020. Komisiju je ukorio Europski pučki pravobranitelj jer nije adekvatno riješila sukob interesa investicijske tvrtke BlackRock, koja je savjetovala o regulaciji održivog financiranja.

Također je bila pod povećalom nevladinih organizacija zbog sukoba interesa u području regulacije kemikalija i politike tržišnog natjecanja. U izvješću iz 2022., Europski revizorski sud utvrdio je da smjernice Komisije ne pokrivaju dovoljno rizike koji proizlaze iz aktivnosti konzultanata i njihovih povezanih društava. Jedno posebno osjetljivo područje je politika vodika. Mnogi se boje da bi prevelika ulaganja u vodik mogla učvrstiti interese plinske industrije i preusmjeriti sredstva s elektrifikacije, koja je učinkovitija.

Jedna od glavnih konzultantskih tvrtki u tom području je američka firma Guidehouse. Između 2020. i 2024. dobila je najmanje 11 ugovora od Komisije za analizu sektora vodika i pomoć u uspostavi Europske banke za vodik, koja je dodijelila više od 2 milijarde eura subvencija u posljednje tri godine. Kampanjske organizacije kritiziraju tu banku jer previše subvencionira vodik na štetu učinkovitijih rješenja za dekarbonizaciju.

- Prijedlog se slijepo oslanja na ‘hype’ oko vodika i narušava konkurenciju u odnosu na druge, manje resursno zahtjevne tehnologije - navodi think-tank Sandbag.

Istodobno, Guidehouse je radio i za lobističku skupinu Gas for Climate, sastavljenu od velikih infrastrukturnih tvrtki iz plinskog sektora, za koju je izrađivao izvješća i pomagao u komunikaciji. Također je bio tajništvo inicijative European Hydrogen Backbone, još jedne lobističke skupine energetskih kompanija.

Prema registru transparentnosti EU-a, Guidehouse je između 2017. i 2024. sudjelovao na 16 sastanaka s visokim dužnosnicima Komisije o politici vodika i bioplina, ponekad zajedno s Gas for Climate. Guidehouse nije želio komentirati. Komisija je poručila da provodi 'stroge provjere sukoba interesa u svim fazama postupka' te da 'vanjski izvođači nikada ne donose političke odluke'.